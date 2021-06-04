Teknopark İstanbul, 2020'de doğal kaynakların korunmasına yüzde 67 daha fazla katkı sağladı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" sloganıyla başarılı bir sıfır atık programı yürüttüklerini belirterek, "Her geçen gün büyüyen bir iklim kriziyle karşı karşıyız.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" sloganıyla başarılı bir sıfır atık programı yürüttüklerini belirterek, "Her geçen gün büyüyen bir iklim kriziyle karşı karşıyız. Teknopark İstanbul olarak kendi üzerimize düşen gerek bireysel gerekse örgütsel sorumluluklarımızı yerine getirmeye odaklanıyoruz. 2019'da başlattığımız sıfır atık projemizde 2020 yılında yüzde 67'lik bir verim sağladık." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, İstanbul'da Temel Sıfır Atık Belgesi alan ilk özel şirket olarak çevreye duyarlılığını belgeleyen Teknopark İstanbul, Çevre Koruma haftası kapsamında yayınladığı istatistiklerde 2020'de doğal kaynakların korunmasına 2019 yılına kıyasla yüzde 67 daha fazla katkı sağladığını duyurdu.

Teknopark İstanbul, 2019-2020 yılları arasında 66 ton atığın geri dönüşümünü sağlayarak bu süreçte 376 ağacın kesilmesini önledi, 40 bin 204 litre ham petrolün, 14,63 ton ham maddenin kullanımından tasarruf etti. 619 metreküp su tasarrufu sağlayarak doğal su kaynaklarını koruyan ve 183 bin 79 kw/h enerji tasarrufu sağlayan Teknopark İstanbul, 2021 yılının sonunda bu kazançları yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Topçu, "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" sloganıyla başarılı bir sıfır atık programı yürüttüklerini belirterek, "Her geçen gün büyüyen bir iklim kriziyle karşı karşıyız. Teknopark İstanbul olarak kendi üzerimize düşen gerek bireysel gerekse örgütsel sorumluluklarımızı yerine getirmeye odaklanıyoruz. 2019'da başlattığımız sıfır atık projemizde 2020 yılında yüzde 67'lik bir verim sağladık. Teknopark İstanbul olarak sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmenin yanı sıra genç nesillerin bu konuda bilinçlenmesi ve vatandaşların ilgisini bu konuya yoğunlaştırması için de çalışmalar yürütüyoruz. Çevre Haftası'nda katılacağımız etkinlikler bu çabalarımızın bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, Çevre Koruma Haftası'na 3 farklı etkinliğe katılarak bu alanda farkındalığı artırmaya destek olacak

Öte yandan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" mottosuyla başarılı bir Sıfır Atık Programı yürüten Teknopark İstanbul, 5-11 Haziran tarihlerinde Çevre Koruma Haftası'nda, Aydos Ormanı Temizliği, Pendik Sahili Sualtı Temizliği ve Pendik Hayvan Barınakları'nda katılacağı aktivitelerle de çevre duyarlılığına dikkati çekecek.

9 Haziran'da Aydos Ormanı'nda Pendik Belediye'si organizasyonuna katılacak olan Teknopark İstanbul çalışanları Aydos Ormanı'nda çöp toplayarak "mıntıka temizliği" gerçekleştirecek. Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren şirketlerin de katılacağı etkinlikte çöplerin çevreye verdiği zararlara dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Teknopark İstanbul 8 Haziran'da ise yine Pendik Belediyesi, Gedik Üniversitesi ve İHH organizasyonuyla gerçekleşecek dalış etkinliğine katılacak. Teknopark İstanbul yönetiminin de dalgıçlar arasında yer alacağı etkinlik Pendik Sahil'de gerçekleştirilecek ve dalış ekipleri deniz altındaki çöpleri toplayacak. Gedik Üniversitesi'nin geliştirdiği sualtı robotu ile de bölgenin taraması gerçekleştirilecek. 10 Haziran'da ise Pendik bölgesindeki hayvan barınaklarını ziyaret edecek Teknopark İstanbul temsilcileri barınaklara mama ve temizlik malzemeleri desteğinde bulunacak.

Tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen iklim kriziyle mücadele günümüzde ülkelerin, şirketlerin, bireylerin el ele vererek aşması gereken kritik bir hal alıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir bir çevre yaklaşımının geliştirilerek, giderek azalan orman alanlarının korunması, plastik çöplerin doğaya bırakılmasının engellenerek ayrıştırılması ve dönüştürülmesi, enerji ve su tasarruflarıyla doğal kaynakların korunması, denizlerin ve havanın kirlenmesinin önüne geçilmesi gibi çevreyi koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. İstanbul'da Temel Sıfır Atık Belgesi alan ilk özel şirket olarak çevreye duyarlılığını belgeleyen Teknopark İstanbul, Çevre Koruma haftası kapsamında ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin çevre duyarlılığının üst seviyelere taşıyarak dünyanın geleceği için sorumluluk almaları gerektiğine dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak