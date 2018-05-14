Teknopark Gaziantep'te Yeni Anlayış: Argeti 2.0

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, "Araştır, geliştir ve ticarileştir" sloganıyla hareket edilen Argeti Proje pzarı etkinliği ile sanayici, teknopark ve akademisyenleri teknoloji ile buluştu. Etkinlik kapsamında Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren 22 firma yetkilisi teknoloji sunumlarını gerçekleştirdi.

Teknopark Konferans Salonunda düzenlenen proje pazarının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Argeti Proje Pazarının gelenekselleştiğini belirterek, karma bir araştırma-geliştirme proje pazarı olması nedeniyle rutin projelerin yanı sıra bunların arasında çok güzel projelerin de bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Gür, "Öğrencilerimizin araştırma-geliştirme fikrini ortaya koyup deneyim kazanmalarını istiyorduk ama diğer taraftan da fazla proje arasında kaliteli projeler kayıp oluyordu. Biz artık ikinci klasmana geçelim istedik. Gaziantep Üniversitesinde Teknopark içerisinde yer alan firmalar bu konuda rüştlerini ispat etsin, yaptıklarını kamuoyuna paylaşsın, en azından araştırmanın üçüncü boyutu olan ticaretleşme noktasında da bir pazar payı oluşturalım düşüncesi oluştu ve bu düşünce şuan vücut buldu" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Teknoparkta 77 firmanın bulunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Gür, "Umuyorum ki, aramızda bulunan sanayi ve iş adamlarımız parlak fikirler oluşturmuş, araştırılmış ve geliştirilmiş ürünlerimize sponsor olarak ticarileştirme ve marka pazarı oluşturacaklar. Gaziantep, bu konuda önemli bir ayak ve pilot bölge. Gaziantep Üniversitesi olarak sanayi ile işbirliğimizi maksimum düzeyde tutuyoruz. Gaziantep sanayisi risk almaktan korkmuyor. Başkalarından aldığımız bir ürünü bir katalizör görevi üstlenerek komisyonculuk yapıp bir başka kıtaya veya bölgeye aktarmak değil, mümkünse kendi ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasını ve ihracatını yapalım. Buna Gaziantep'in gücü var. Biz başaramazsak, başka şehirler asla bu adımı atamazlar. O yüzden düzenlemekte olduğumuz bugünkü etkinliği çok önemli görüyorum. Projelerinizi açık yüreklilikle paylaşın. Ticari sırlarınızdan korkmayın, artık devlet bu konuda katı kurallarıyla sizin sanayi fikrinizi yoğun bir şekilde koruyor. Gaziantep Üniversitesi Teknopark firmaları hukukları korunma kaydıyla her türlü girişime açık ve bu işin teminatı devlettir. Ortak ürünler pazarında da lütfen elimizi taşın altına koyalım" ifadelerini kullandı.

ARGETİ 2.0 geliyor

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, "Şuana kadar Ar-ge projelerinde öğrenci çalışmalarına yer verdiklerini ancak bundan sonraki aşamada Araştır-Geliştir-Ticarileştir (ARGETİ) mottosuna Teknopark firmalarının katılmasını sağlayarak yeni bir anlayışla ARGETİ 2.0'ın vücut bulmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Yılmaz, "Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ile Teknoparkta yer alan şirketlerin etki düzeylerinin ve ürettikleri ürünlerinin nasıl daha fazla katma değere dönüşebileceği konusunda yapmış olduğumuz görüşmelerin bir neticesi olarak bugün burada topladık. İstedik ki,Gaziantep Üniversitesi Teknoparkta yer alan firmalarımız burada kendilerini anlatsınlar. Teknoparkta bir firma diğer firmayı tanımıyor olabilir. Sizin üretmiş olduğunuz fikrin belki de alıcısı yanı başınızda ama siz bilmiyor olabilirsiniz. Onun için bugünkü etkinliği bu manada önemsiyoruz. Burası bir teknoloji geliştirme bölgesiyse sadece firmalara ofis kiralayan bir bina değil, teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Gaziantep'in daha rekabetçi bir il olabilmesi, ülkemiz ve dünya klasmanında 17'nci en gelişmiş ülke sıralamasındaki yerinin daha da ilerlemesinin yolu teknolojiyi geliştirmekten geçiyor. Ürettiğimiz ürünler hafiflediği sürece daha fazla karlık düzeyinin artığını biliyoruz. Bu nedenle bizde burada ne kadar fazla teknoloji geliştirilir, ne kadar fazla ticaret geliştirirsek, bizde bundan o kadar mutluluk duyacağız. Kendi kuluçka merkezlerimizde biz girişimci yetiştiriyoruz, yetiştirdiğimiz öğrencilerimizden şuana kadar hatırı sayılır derecede dikkat çeken projeler ortaya çıktı" diye konuştu. - GAZİANTEP