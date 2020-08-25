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Teknopark Ankara Kovid-19 konusunda güvenliliğini tescilledi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknopark Ankara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "güvenli üretim ve hizmet standartlarını" sağlayıp belgelendiren Ankara'daki ilk teknoloji geliştirme bölgesi oldu.

Teknopark Ankara Kovid-19 konusunda güvenliliğini tescilledi
25.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:05

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknopark Ankara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "güvenli üretim ve hizmet standartlarını" sağlayıp belgelendiren Ankara'daki ilk teknoloji geliştirme bölgesi oldu.

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altında alan salgının birçok sektörü derinden etkilediğini söyledi.

Ekonomide yaşanan daralmalarla ülkelerin, yeniden yapılanma ve mevcut standartlarını geliştirme çabası içerisine girdiklerini dile getiren Gültekin, küresel pazarda yer almak ve rekabet edebilir olmak için firmaların belirli bir üretim ve hizmet kalitesini korumasının önemine dikkati çekti.

Salgın gibi günlük yaşantı ve alışkanlıkları doğrudan etkileyen küresel krizlerin etkilerini ölçmek için henüz erken olsa da bunun derin iz bırakacağına kesin gözüyle bakılabileceğini ifade eden Gültekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizlerin normal diye bildiği süreçlerin artık yeni normalimizle yer değiştireceği aşikardır. Ülkemiz, krizin ve yeni normale uyum sağlama sürecinin yönetilmesinde büyük bir titizlikle çalışmalarına devam etmekte ve firmalara destek olmaktadır. Kovid-19 sebebiyle vardiyalı, uzaktan ve kısıtlı çalışma gibi modeller hayata geçirilmiştir. Ancak bazı sektörlerde bu modellerin uygulanmasında zorlukların yaşandığı gözlemlenmektedir. Donanım tasarımı, test ve üretim gibi bölümlerde çalışan personellerin evden çalışmasının iş akış sürecinde kolay olmadığı ortaya çıkmıştır. Gizlilik derecesine sahip proje çalışmalarının birçoğunun kapalı bir ağ üzerinden yapılıyor olması nedeniyle evden çalışma da henüz etkin bir model olarak kullanılamamaktadır."

Gültekin, Ar-Ge çalışmalarını kesintiye uğratmadan devam ettirmek zorunda olan ve personellerine güvenli bir çalışma ortamı sunmak isteyen firmaların süreçlerini kolaylaştırmak için Teknopark Ankara olarak ocak ayı başında, pandemi ilan edilmeden önce hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Devletin, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi kurumlarıyla bu sürece eksiksiz katkı yaptığını ifade eden Gültekin, TSE'nin "Covid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Standartları Belgesi" ile çatı kurumlara rehberlik görevini üstlendiğini belirtti.

160 firmayla güvenli üretim

Sağlık Bakanlığının işaret ettiği önlemlerin alınması amacıyla hazırladıkları "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu firmalarla paylaşarak onların da bu sürece dahil olmasını sağladıklarını anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzün bütün giriş noktalarında ateş ölçerlerle kontrol şartı getirdik. Onlarca ortak kullanım alanına dezenfektan cihazları konumlandırdık. Uygun aralıklarla tesisimizin kapalı alanlarının ilaçlanma ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket edilmesini sağlayacak uyarılar ve planlamalar yaptık. Doktorumuz tarafından bütün firma ve personellerine gerekli eğitimlerin verilmesini sağladık. Bu ve bunun gibi alınan onlarca önlemler neticesinde TSE'nin belirlediği Kovid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet standartlarını 75 bin metrekare alan, 1700 personel, 160 firma ve bütün ziyaretçilerimizi içine alacak şekilde eksiksiz tamamladık.

Türkiye'de teknoparkların en yoğun olduğu il olan Ankara'da bütün standartları yerine getirerek bu belgeyi alan ilk teknoloji geliştirme bölgesi olduk. Bu belgenin, çalışanlarımızın sağlığını koruma ve pandemi sürecinde çalışmak durumunda kalan firmalarımıza rahat nefes alabilecekleri bir ortam sunma amacındaki kilometre taşlarımızın başlangıcı olduğunu vurgulamak istiyorum. Teknopark Ankara olarak, 'Tedbir azalırsa, tehdit artacak' mottosunu hedef seçerek Türkiye'nin en huzurlu teknoloji geliştirme bölgesi olmak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz."

Kaynak: AA

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