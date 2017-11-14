Teknopark Ankara'da Savunma Sanayi Günleri Etkinliği

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, tedarik zincirindeki ana yüklenicilerin güzel sonuçlar çıkartmalarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bu sistemler içindeki yerlilik oranları ve bu yerlilik içindeki yüksek katma değerli konular önem arz ediyor." dedi.



Teknopark Ankara ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) iş birliğinde 1. Savunma Sanayi Günleri düzenlendi.



Tüfekçi, İvedik OSB'deki Teknopark Ankara binasındaki etkinlikte yaptığı konuşmada, müsteşarlık olarak girişimciliğe ve yüksek katma değerli kabiliyetlerin yurt içinde kalmasına çok önem verdiklerini söyledi.



Tedarik zincirindeki ana yüklenicilerin güzel sonuçlar çıkartmalarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Tüfekçi, "Bu sistemler içindeki yerlilik oranları ve bu yerlilik içindeki yüksek katma değerli konular önem arz ediyor." diye konuştu.



Bir OSB'nin içinde teknolojiye kafa yoran insanların bir arada bulunduğu bir teknopark yer almasını önemsediklerinin altını çizen Tüfekçi, "Bu ortamlarda insanlar birbirleriyle tartışacaklar ve birbirlerini güdüleyecekler. Buraları patent çıkartan yerler haline dönüştürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Etkinlikte teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar çalışmaları hakkında sunum yaptı.