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Teknolojiye rağmen üretmeye devam ediyorlar

Samsun'un Çarşamba ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan beşikçiler gelişen teknolojiye karşı üretimlerine devam ediyor.

Teknolojiye rağmen üretmeye devam ediyorlar
01.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:14

Samsun'un Çarşamba ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan beşikçiler gelişen teknolojiye karşı üretimlerine devam ediyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan ve kullanım devri geçen tahta beşikler artık bitme noktasına geldi. Yıllar önce 100-150 ustanın geçimini sağladığı beşikçilik şu anda 2-3 usta ile teknolojiye direnmeye çalışıyor. Unutulmaya yüz tutan ahşap beşik şimdilerde oyuncak olarak olarak rağbet görüyor.

Dededen kalma bir mesleği devam ettiren 38 yaşındaki Hacı Salih Özşahin de bu ustalardan bir tanesi. 71 yıldır beşik ustalığı yapan babası Rızvan Özşahin ile birlikte çalışıyor. Babasının korona virüsünden dolayı evde olduğu bugünlerde üretilen her beşik onun ellerinden geçiyor.

Beşikçiliğe rağbetin her geçen yıl azaldığını belirten Hacı Salih Özşahin, "90'lı yıllara kadar köylüsü de kentlisi de bu beşiklerde yatıyordu. 90'lı yıllardan sonra değişik alternatifler çıktı. Bu beşiğe rağbet azalmaya başladı. İnsanlar gösterişli görünümü daha düzgün olan beşiklere yöneldi. Bizim satışlarımız da düşmeye başladı. Teknolojiye rağmen hala daha direnmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler ahşap ve doğal. Çocuk bunda rahat ediyor. Bu bizde dede mesleği. Dedemden babama geçti. Babamdan da biz sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Meslekte çırak yetişmediğini dile getiren Ahşap Beşik Ustası Özşahin, "Meslekte çırak yetişmiyor. Genç nesil artık bunu bilmiyor. Başka alternatifler de çıktı. Ondan dolayı bu ahşap beşik unutulmaya yüz tuttu. Nesil alternatif çoğaldıkça ahşaba rağbet azaldı. Önceden 100-150 usta vardı. Şu anda 2 -3 tane usta kaldı. Onlarda bu iş bu meslek ölmesin diye gelecek nesiller 'böyle bir beşik kullanılıyordu' desinler diye az sayıda da olsa üretim yapıyorlar" diye konuştu.

Oyuncak beşiklerin çocuk beşiğinde daha fazla rağbet gördüğünü ifade eden Özşahin, "Genelde oyuncak beşik çocuk beşiğinden daha fazla satılıyor. Çocuk oyuncak beşikle oynadığı için daha fazla gidiyor. Fiyatlar 150 ile 200 TL arası değişiyor. Ebadına göre şekline göre motifine göre fiyatlar 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Oyuncak beşikler 25 ile 50 TL civarında yine boyut ve ebada göre değişiyor. Bunların yanında keser sapı, masa, merdiven korkuluğu, türü şeyler yapıyoruz. Tornalarımız var. Merdane çekiliyor, oklava ve sofra yapıyoruz. Mesleğin son ustalarıyız, teknolojiye karşı direnmeye çalıyoruz. Götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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