Teknolojiye direnen kasetçi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teknolojiye direnen kasetçi

Teknolojiye direnen kasetçi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

Denizli'de 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 31 yıldır yaptığı kasetçilik mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor. Geçmişte iş yerinin önünde kuyruklar oluşan Kuyutaş'ın şimdi ise nostalji seven az sayıda müşterisi bulunuyor.

Denizli'de yaşayan 63 yaşındaki Erdoğan Kuyutaş, 14 yıl Almanya'da kaldıktan sonra özlem hasretiyle Türkiye'ye dönüş yaptı. Burada 15 metrekarelik dükkan satın alan Kuyutaş, çocukluktan beri hayalini kurduğu kasetçilik mesleğine başladı. İlk dükkanını açtığı zaman önünde kuyruklar oluştuğunu belirten Kuyutaş, ardından geçen yıllardan sonra gelişen teknolojiyle müşterilerini kaybetmeye başladı. Dükkanda bulunan eski kasetlerle geçimini sağlayan Kuyutaş, ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını belirterek, kasetlerin kendisini geçmişe götürdüğü ifade etti.

"Sevdiğin işi yapacaksın"

Bu işe başlayarak devamını getiren bir tek kendisinin olduğunu söyleyen Kuyutaş, "1970 senesinde 15 yaşındayken Almanya'ya gittim. Orada işçi olarak çalıştım ve fakir bir ailenin çocuğuydum zaten. 1984 senesinde Almanya'dan kesin dönüş yaptım. 29 Ekim 1984'de şimdiki mekanımı açtım. Kasetçiliğin en güzel zamanlar 1990'lardaydı. Ama 1980 ve 2005'e kadar satışlar iyiydi. Şimdi kaset üretimi olmadığı için nostalji oldu artık her şey. Bu işe başlayıp da devam ettiren bir ben kaldım. Her zaman şunu söylüyorum bir işi yaparken sevdiğin işi yapacaksın ve onda da devam edeceksin" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Salih Uçan Burak Elmas Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teknolojiye direnen kasetçi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:08:57. #1.15#

title