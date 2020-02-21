Teknolojinin nabzı Ankara'da atacak

21.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:57

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu tarafından ilki 2002 yılında gerçekleştirilen ve 2008 yılından itibaren de uluslararası olan ODTÜ Robot Günleri, STM ana sponsorluğunda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM)'nde düzenlenecek.

Türkiye'de robotiği sevdirmek ve yaygınlaştırmak misyonuyla düzenlenen ODTÜ Robot Günleri; çizgi izleyen, arama ve kurtarma, çöp toplayan, labirent çözen, otonom insansız hava aracı-otopilot, otonom insansız hava aracı-bilgisayarlı görü ve inovasyon kategorilerinde yurt içinden ve dışından toplam 735 robotun yarışacağı, yarışmacıların yeteneklerini ve becerilerini ölçme şansı yakalayacağı, birbirinden ilginç robotların gösterilerinin izlenerek teknolojinin doyasıya yaşanacağı bir etkinlik olacak.

Ücretsiz atölye çalışmalarının yer alacağı, 10 bine yakın katılımcının takip etmesinin beklendiği 17. Uluslararası Robot Günleri'nde yedi farklı kategoride toplam 85 bin TL'lik ödül yarışmacıları bekliyor.

Robot teknolojisini daha yakından tanıtmayı amaçlayan "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri", robotların işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler sunmayı; yarışmacılardan, ziyaretçilere, bilim ve teknolojiye gönül vermiş tüm davetlilerle robot dünyasına ilgi duyanları eğlenceli bir ortamda bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler