Teknolojinin Geleceği Bu Platformda Tartışılıyor: GelecektekiSen! Teknolojinin geleceği büyük bir belirsizlik taşıyor. Her ne kadar çok güçlü gelişimler beklense bile yine de nitelikli insan gücü olmadan bu biraz zor.

Teknolojinin geleceği büyük bir belirsizlik taşıyor. Her ne kadar çok güçlü gelişimler beklense bile yine de nitelikli insan gücü olmadan bu biraz zor. İşte tam da bunu sağlayabilmek için GelecektekiSen isimli bir platform kuruldu. İşte bu yeni platform ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kültürel ve teknolojik gelişmelerin anlamlandırılarak geleceğe yön vermesini amaçlayan bir platform kuruldu. GelecektekiSen isimli bu kuruluş, özellikle gençleri hedef kitle olarak görüyor. Onların geleceğinin şekillenmesinde ve teknolojinin daha hızlı ilerlemesinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorlar.

GelecektekiSen platformu Türkiye'de ilk oldu

Bu platform; teknolojinin geleceğini dizayn edecek potansiyel yeteneği oluşturan üniversiteliler için 19 Haziran'da Anbean'ın etkinlik partnerliği ile önemli bir etkinlik düzenledi. Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Future You Build' online etkinliğinde geleceğe yön vermesi planlanan öğrencilere söz hakkı tanındı.

GelecektekiSen Kurucusu İnci Abay Cansabuncu, "Teknolojinin agresif gelişim hızı ile birlikte işlerin bugünü ve geleceğini dönüştüren pek çok yeni etken, iş hayatının karakterini değiştirdi. Teknolojinin dönüştürdüğü yeni hayat, yeni kültür, yeni ekonomi; nasıl, nerede, hangi yetkinliklerle ve ne tür işlerde çalıştığımızı etkiledi; işin geleceği yepyeni bir çehreye büründü. İşin geleceğini dizayn edecek olansa insan; bu geleceğin kritik topluluklarından biri üniversiteliler" ifadelerine yer vererek konuyu netleştirdi.

Yapılan etkinlik Türkiye'de ilk oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde birkaç tane daha etkinlik yapılması planlanıyor. Sizce bu tür çalışmalar gençlerin teknolojinin geleceğini yönlendirmesine etki ediyor mu? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir