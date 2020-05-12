Teknolojik sanat geleceğe nasıl taşınır? Sabancı Üniversitesi ve digitalSSM yürütücülüğünde başlatılan, "Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması" araştırma projesi, yaratıcılık ve teknoloji platformu Digilogue işbirliğinde devam ediyor.

digitalSSM'in "Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması" projesi 15 Mayıs'taki çevrimiçi konferansla devam ediyor

Üretilmesi teknolojiye dayanan (video, ses, imaj, kod, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kinetik, sayısal ve fiziksel melez birliktelikler gibi) ve çalışması için teknolojiye ihtiyacı olan (yazılım, donanım gibi) sanat eserleri, artan bir eğilimle çeşitli sanat koleksiyonlarına dahil ediliyorlar. Bu tür sanat eserlerinin, hızla değişen teknolojiler karşısında geleceğe nasıl taşınacağı ise kültürel mirasın korunmasında sorumluluğu olan tüm kültür kurumlarının yüz yüze kaldığı zorlu bir mesele olarak ortaya çıkıyor.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Selçuk Artut, Cemal Yılmaz ve Sakıp Sabancı Müzesi digitalSSM Yöneticisi Osman Serhat Karaman, başlattıkları "Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması" projesi kapsamında bu konuların ele alınacağı çevrimiçi bir konferans gerçekleştirecekler. Konferansta "Teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız?", "Yazılım, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında nasıl bir rol oynayabilir?", "Hızla gelişen teknolojik gelişmeler karşısında teknolojik sanat eserlerinin kullandığı teknolojilerin güncellenmesi, eserlerin orijinalliğini ve tarihselliğini ortadan kaldırır mı?", "Teknolojik sanat eserlerinin korunmasında sanatçının başlıca sorumlulukları neler olmalıdır?", "Etik kıstaslar nedir?" gibi sorular tartışmaya açılacak.

15 Mayıs, saat 14:00'te Zoom üzerinden gerçekleşecek konferans, kayıt yaptıran herkese açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: Bültenler