Teknolojik Oyuncakların 20 Yılı!

Geride kalan 20 yıl içinde çok şey değişti, özellikle de teknoloji dünyasında. Ancak değişmeyen bir şey var: Sevdiklerimize ve arkadaşlarımıza tatillerde hediye almaya devam ediyoruz.



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Bugün hediye olarak arasından seçim yapabileceğiniz sayısız cihaz var. 1990'larda kutudan çıkmasını beklediğimiz şeyler ise 2017'ye kıyasla oldukça farklıydı. iPhone X'in 1990'lardaki muadillerini görmeye ve geçmişi biraz hatırlamaya hazırsanız, başlayabiliriz.



Nintendo Virtual Boy - PlayStation VR





Belki çoğumuza bir Nintendo Virtual Boy hediye edilmedi ancak cihaz, daha önce görülmemiş bir oyun deneyimi vadediyordu. Cihaz, bir deste oyunda stereoskopik 3D efektinden sadece biraz daha fazlasını sunuyordu ve kafa hareketlerinizi izlemek gibi bir yeteneği yoktu.



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20 yıl ileriye atladığımızda PlayStation VR'ın yılbaşı hediyelerinin arasında parladığını görüyoruz. Oculus ve Vive daha iyi olsa da, PlayStation 4 ile birlikte PSVR uygun fiyatlı, iyi bir seçenek.



Çağrı cihazları - Apple Watch





Cep telefonları 1990'larda yaygınlaşmaya başlamıştı ancak çağrı cihazları hala kullanımdaydı. Hediye paketini açıp bir çağrı cihazıyla karşılaşmak, neredeyse herkesi mutluluktan uçurmaya yetiyordu.



Bugün akıllı telefonlar, çağrı cihazlarını işe yaramaz hale getirdi. Belki de onları akıllı saatlerle karşılaştırmak daha yerinde olacak. Çağrı cihazları, bir telefon bulup arama yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyordu. Bugün akıllı saatler, telefonunuzu çıkarıp konuşmanızı sağladığı gibi, küçük ekran üzerinden hızla cevap yazmanıza da izin veriyor.



Talkboy - kayıt cihazları





1990'larda hayatımız basitti. Örneğin çocuklar müthiş fikirlerini bir kasete kaydetmekle yetiniyordu. Bugünlerde kaydedecek şeyimiz çok daha fazla. Oynadığımız oyunu Twitch'te yayınlamaktan YouTube kanalı açmaya, bugünkü kayıt işlerimiz bir talkboy'a konuşmak kadar basit değil. Bu iş için USB mikrofonlardan yüksek kaliteli web kameralarına birkaç donanım satın almamız gerekiyor. Bazı durumlarda oyun yakalama kartlarına da ihtiyacınız var.



Super Nintendo - SNES Classic





1990'larda sahip olmanız gereken bir konsol varsa, o da Super Nintendo'ydu. İlk NES'in üzerine daha çok renk, derinlik, düğme ve daha rahat denetimler gibi şeyler koyan Super Nintendo, alabileceğiniz en harika hediyelerdendi.



Teknolojinin değişmesi bazen zevklerimizi değiştirmiyor olsa gerek, SNES Classic bugün en popüler hediyelerden bir tanesi. 90'lardaki deneyimin neredeyse aynısını sunan cihaz, artık çok daha küçük.



Nerf Wildfire - Nerf Rival Nemesis MXVII-10K Blast





Nerf Wildfire, 90'larda hediye kutusu açmanın ne kadar mutluluk verebileceğinin müthiş bir örneği. Nerf Wildfire, yeterince pompalandığında üzerindeki 20 dartın tamamını otomatik olarak fırlatabiliyordu. Bu sayede daha yavaş Nerf'lere sahip arkadaşlarınızı devirebiliyordunuz.



20 yıl sonra Nerf silahlarının inanılmaz derecede geliştiğini görüyoruz. Örneğin Nerf Rival Nemsis MXVII-10K Blaster, 100'lük ateş kapasitesi ve pompasız tam otomatik ateş özelliğiyle Wildfire'ın yüzünü kızartacak kadar iyi.



