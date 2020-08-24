Teknolojik cihazlarda taksitler Türk Telekom'dan Türk Telekom, taksitleri faturasına ekleyerek akıllı cihaz satın almak isteyen müşterilerinin bütçesini rahatlatacak "Taksit Bizden" kampanyasını başlatıyor.

Türk Telekom, taksitleri faturasına ekleyerek akıllı cihaz satın almak isteyen müşterilerinin bütçesini rahatlatacak "Taksit Bizden" kampanyasını başlatıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, insan odaklılık anlayışıyla en iyi hizmeti sunmak için çalışan Türk Telekom, müşterilerinin iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir kampanya başlatıyor.

Akıllı telefon, akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar ve kulaklık gibi seçili teknolojik cihazları satın almak için Türk Telekom bayilerine gelen bireysel müşteriler, faturalarına ek olarak 6 veya 12 ay taksitlendirme yapabiliyor.

Türk Telekom'un 21 Ağustos'ta başlattığı "Taksit Bizden" kampanyası kapsamında bu cihazların ilk taksitini Türk Telekom ödüyor.

Türk Telekom Taksit Bizden kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, diz üstü bilgisayar ve kulaklıklar 12 ay, tabletler ise 6 ay taksitle müşterilere sunuluyor.

Kaynak: AA