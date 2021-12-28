Teknolojik Bağımsızlık Yolculuğunda Teknofest Semineri Düzenlendi

2022 yılında ilimizde yapılacak olan Teknofest Yarışmalarının hazırlıkları devam ediyor. Müdürlüğümüz tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik "Teknolojik Bağımsızlık Yolculuğunda TEKNOFEST" semineri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik tarafından verildi. Seminere ilimiz genelinde Teknofest okul ekiplerinde yer alan, Teknofest Yarışmalarına hazırlanan 480 öğretmen katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik seminerde ülkemizin milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaşması konusunda Teknofest Yarışmalarının önemini anlattı. Teknofest Yarışmalarındaki kritik kategorilere değinen Çevik, öğretmenlerimizin sorularını cevaplandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit; Teknofest Yarışmalarının 2022 yılında Samsun'da gerçekleştirilecek olmasının heyecanını yaşadıklarını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Teknofest 2022 Eylem Planı hazırlayarak plan kapsamında şuana kadar yapılan ve süreç boyunca yapılacak çalışmaları anlattı. Türkiye Finali heyecanını daha fazla öğrenci ve öğretmenimizin yaşamasını istediklerini belirten Murat Yiğit, öğrenci ve öğretmenlere gayretleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Müdürlüğümüzce Kasım ve Aralık aylarında öğretmenlere yönelik 6 seminer düzenledi. Bu seminerlere 2 bin 450 öğretmen katıldı.

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