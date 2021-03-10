Prof. Dr. İrfan Karagöz: kadınlar teknolojik gelişme noktasında önemli !
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Prof. Dr. İrfan Karagöz: kadınlar teknolojik gelişme noktasında önemli !

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:24
Prof. Dr. İrfan Karagöz: kadınlar teknolojik gelişme noktasında önemli !

Prof. Dr. İrfan Karagöz, Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü olarak kadınların teknolojik gelişme noktasında önemli olduğunu belirtti.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, kadınların öncü rolleriyle teknolojik gelişimde kilit pozisyonda olduklarını söyledi.

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, kadın akademisyenler ve çalışanlar ile bir araya geldi. Karagöz, kadının teknolojik atılımdaki rolüne dikkati çekti. Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Karagöz, kadınların toplumda en önemli dinamik olduğunu söyledi. Karagöz, "Ailenin temeli, toplumun yapı taşı, şefkat ve merhametin sembolü olan tüm kadınların günü kutluyorum. Kadınların teknolojide, bilimde ve sanayide daha fazla rol alması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Eğer bunu başarabilirsek, ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında çok büyük mesafeler kat etmiş oluruz" diye konuştu.

Teknolojide kadınların öncü olacağı bir Türkiye'de üretimin de artacağını ifade eden Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Hayatımızın mimarı olan kadınlar, teknolojide ve inovasyonda da övgüyü hak etmektedir. Kadınlar sosyal yaşamda ve iş hayatında yerini ne kadar fazla yer alırsa, ülkemiz de o kadar gelişecektir. Sanayinin, bilimin ve teknolojinin bu denli geliştiği ülkemizde kadınların üretime katılımını artırmak önem arz ediyor. Dünyada işgücünün yüzde 46'sını oluşturan kadınlar, teknoloji sektöründeki istihdamın da yüzde 25'ini oluşturmaktadır. Dijitalleşen çağda kadınlarımızın teknolojide var olması büyük önem arz ediyor. Kadınların uzmanlaşma ve istihdam oranlarının artması ülkemizde teknoloji üretimini kalkındıracaktır" dedi. - BURSA

Prof. Dr. İrfan Karagöz: kadınlar teknolojik gelişme noktasında önemli !

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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