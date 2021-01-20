Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik"

20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katıldı. (2)

Karaismailoğlu: '2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik'
Karaismailoğlu: '2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik'
Karaismailoğlu: '2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik'
Karaismailoğlu: '2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara Hakaret Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:56:19. #1.14#
title