Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik"
20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katıldı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı