Karaismailoğlu: "2021 yılını 'dijitalleşme yılı' ilan ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katıldı.