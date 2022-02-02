Teknolojide Kadın Derneği ve IPSOS, Türkiye'nin teknoloji algısını ölçtü

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), IPSOS ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla Türkiye'de insan ve teknoloji ilişkisini odağına alan kapsamlı bir araştırma yaptı.

Wtech açıklamasına göre, "Türkiye Teknoloji ve İnsan Endeksi" isimli araştırmada, öğrencilerin, ailelerin ve yetişkinlerin teknolojiye ve teknolojik gelişmelere yönelik bilgi, tutum ve sahiplik düzeyi incelendi.

Araştırmaya göre, her 10 kişiden 9'u salgın öncesine kıyasla teknolojinin hayatlarındaki yerinin arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 57'si salgında teknolojinin öneminin çok arttığını belirtirken, yüzde 31'i ise kısmen arttığını ifade etti.

Araştırmada, katılımcıların, teknolojinin hayatlarındaki öneminin farkında olduğu belirlendi. Katılımcıların yüzde 69'u teknolojisiz bir hayat düşünemediğini belirtirken, bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 13 oldu.

Yakın gelecekte teknoloji konusunda becerilerin daha fazla önem kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 86, kendini bu alanda geliştirerek daha fazla beceri kazanmak isteyen kişilerin oranı da yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti. Araştırmada, her 10 haneden 4'ünde yapay zeka içeren en az bir ürün kullanıldığı belirlendi.

Yapay zeka ürünlerinin işlerini elinden alacağını düşünenlerin oranı yüzde 63

Katılımcıların yüzde 73'ü yapay zekanın hayatı kolaylaştırdığını ifade ederken, yüzde 48'i yapay zekanın hayatta daha çok yer alması gerektiğini belirtti. Yapay zeka ürünlerinin işlerini elinden alacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 63 oldu. Katılımcıların yüzde 46'sı yapay zekayı duyduğunu ama pek bilgisi olmadığını aktarırken, yapay zekayı kelime olarak bile duymayanların oranı yüzde 5 düzeyinde gerçekleşti.

Robotların yakın zamanda dünyayı ele geçireceğinden endişe edenlerin oranı yüzde 38, bu görüşe katılmayanların oranı da aynı şekilde yüzde 38 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wtech Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, teknolojiye yönelik tutumlar odağında çeşitli başlıklarda incelemeler yaptıklarını belirterek, "Ailelerin, öğrencilerin, gençlerin ve iş dünyasına yön veren isimlerin teknoloji ve teknolojideki gelişmeler hakkında sahip oldukları bilgi ve tutumlara yönelik anlamlı veriler elde ettik. Bu araştırmayla ülkemizdeki teknoloji algısını yansıtan ayna niteliğinde önemli bir kaynak ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Yakın gelecekte yazılım teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, robotik süreç otomasyonu, siber güvenlik gibi sürekli dönüşen alanlarda nitelikli gençlere daha çok ihtiyaç duyulacağını aktaran Öney, teknoloji alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmek adına atılan her adımın, toplumsal ve ekonomik refahın kapısını araladığını kaydetti.