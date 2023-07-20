ZTE, Nubia Z50S Pro Modelini Tanıttı

ZTE, Nubia Z50S Pro modelini tanıtarak nubia Z50 ailesini genişletti. Cihaz, Snapdragon 8+ Gen 2 işlemciye sahip güçlü bir model olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 6.78 inç AMOLED ekran, 50MP üçlü kamera kurulumu ve 5.100mAh batarya gibi özelliklere sahip.

ZTE, nubia Z50 ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bu yılın başlarında Nubia Z50 modelini tanıtmıştı. Mart ayında da amiral gemisi donanımlarına sahip Nubia Z50 Ultra modelini piyasaya süren ZTE, serinin üçüncüsü oyuncusu olarak Nubia Z50S Pro modelini tanıttı.

Nubia Z50S Pro, Snapdragon 8+ Gen 2 ile geliyor

ZTE, oldukça güçlü bir modelle sahne aldı. Şirket, kamerasıyla dikkatleri çeken Nubia Z50S Pro modelini tanıttı. Cihazın işlemci koltuğunda Snapdragon 8+ Gen 2 yer alıyor. İşlemci, 3.36 GHz ana çekirdeğe ve güçlendirilmiş GPU'ya sahip.

Cihazın ön panelinde 1.260 x 2.800 piksel çözünürlüklü (452ppi, 20: 9) büyük bir 6.78" AMOLED ekran yer alıyor. Ekran, hem DC karartmayı hem de 2.160Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekliyor. Ayrıca 120 Hz'de çalışır ve 1.000 Hz dokunmatik örneklemeye sahip. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler sunuluyor.

ZTE nubia Z50 Ultra kutu açılımı!

Nubia modeli, 1G+6P lens ve f/1.59 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana, 13 mm lens ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş ve arkada 16 megapiksel 80 mm telefoto lens dahil olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip. 5.100mAh bataryadan güç alıyor. Batarya, 80W hızlı şarjı destekliyor. Nubia modeli, 27 Temmuz'da satışa sunulacak.

ZTE nubia Z50S Pro özellikleri

İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 2 yonga seti (3,36 GHz'de çalışan Prime çekirdek, güçlendirilmiş GPU).

Depolama ve RAM : 12GB RAM + 256GB depolama, 12GB RAM + 1TB depolama, 16GB RAM + 1TB depolama.

Arka Kameralar : 50MP ana kamera (1G+6P lens, f/1.59 diyafram, OIS, 1/1.49" sensör), 50MP ultra geniş kamera (13mm lens, 125° Görüş Açısı, f/2.0, 2.5cm/1 inç odaklama makro kamera olarak iki katına çıkar), 80mm telefoto lens (f/2.4 diyafram, OIS, 16MP sensör).

Ekran : 6,78 inç AMOLED (1.260 x 2.800 piksel, 452ppi, 20: 9), %100 DCI-P3 kapsamına sahip 10 bit panel, DC karartmayı ve 2.160 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı, 120 Hz yenileme hızını, 1.000 Hz dokunmatik örneklemeyi (birden fazla parmak izlendiğinde 720 Hz) destekler.

Batarya : 5.100mAh, 80W hızlı şarj desteği.