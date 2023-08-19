ZTE Nubia Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı

ZTE Nubia markası, uzun bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Bu gelişmeyle birlikte, özellikle oyuncu telefonları, tabletler ve akıllı gözlükler gibi çeşitli ürünler Türkiye'de satışa sunuluyor.

ZTE Nubia markası, uzun bir bekleyişin ardından nihayet Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Bu gelişmeyle birlikte, özellikle oyuncu telefonları, tabletler ve akıllı gözlükler gibi çeşitli ürünler Türkiye'de satışa sunuluyor.

ZTE Nubia artık Türkiye'de!

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Öne çıkan ürünler arasında LumePad 2 tablet, Nubia Z40 ve RedMagic 6R telefon yer alıyor. LumePad 2 tablet, özellikle 3D görüntüleme özelliği ile dikkat çekiyor, bu özellik sayesinde kullanıcılara etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Diğer yandan Nubia Z40, uygun fiyatına rağmen güçlü donanımıyla ön plana çıkıyor, performans ve fiyat dengesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Nubia'nın oyuncu telefonu RedMagic 6R, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinden alırken, aynı zamanda 144Hz ekranıyla da üst düzey akıcılık vaat ediyor. 6.67 inç boyutunda ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olan RedMagic 6R, 144Hz yenileme hızını ve 360Hz örnekleme hızını destekliyor. 10 bit renk derinliğine de sahip olan bu ekran, aynı zamanda 700 nite kadar parlaklık sunuyor.

Bu yeni ürünlerin yanı sıra, lansman özel fiyatları ve Vodafone'un online alışveriş platformunda sunulan indirimler, tüketicilere çeşitli Nubia ürünlerini daha cazip bir şekilde alma fırsatı sunuyor. Ayrıca sınırlı sayıda sunulan hediye seçenekleri de ilgi çekici detaylar arasında yer alıyor. Bu işbirliği ile birlikte, Nubia'nın Türkiye pazarındaki varlığının daha da güçleneceği öngörülüyor.