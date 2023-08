ZTE Nubia Red Magic 8S Pro+ Kutu Açılımı

Son dönemde akıllı telefon sektörü büyük bir evrim geçiriyor. Yüksek konumda olmak isteyen ZTE Nubia, büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında, Red Magic 8S Pro serisini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Red Magic 8S Pro+ kutu açılımı sizlerle!

Red Magic 8S Pro+ kutu açılımı!

Red Magic 8S Pro Plus, etkileyici özellikleriyle öne çıkıyor. Bu modelde 24 GB RAM ve özel bir versiyon olan Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bulunuyor.

Nubia, Red Magic 8S Pro ve Pro Plus modellerini tanıttı. Bu seri, özelleştirilmiş bir işlemci ile donatıldı ki bu işlemci şu an en güçlü Android işlemciler arasında gösteriliyor. Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2, daha önce Samsung'un S23 serisinde kullanılmıştı. İlk başta Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy olarak adlandırılan bu işlemci artık sadece Samsung'a özgü değil.

Standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 4 nm teknolojisiyle üretiliyor ve içerisinde 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. Qualcomm, yonga setinin içerisinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik birimi sunuyor.

Nubia'nın standart modeli, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunuyor. Red Magic 8S Pro Plus ise 16 GB'dan 24 GB'a kadar RAM seçenekleri ve 512 GB'dan 1 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihazlar, 3D buhar odası soğutma sistemi ve grafen ısı emici gibi önlemler içeren ICE 12.0 soğutma sistemi ile donatıldı.

Red Magic 8S Pro+ özellikleri