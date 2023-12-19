ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli üretici, geçtiğimiz ay Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunduğu Red Magic 9 Pro modelini kısa süre önce global pazarlar için tanıttı. Peki akıllı telefonun global versiyonu neler sunuyor? İşte Red Magic 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Red Magic 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıtıldı. Ancak bugün paylaşılan bilgilere bakacak olursak global pazarlara sadece Pro modeli geliyor. Burada Çinli markanın telefonu 27 Aralık'ta ön siparişe açacağı ve 3 Ocak'ta ise genel satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun Çin ile global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farkı görünmüyor. Fiyatlara gelecek olursak, 12 GB RAM + 256 GB için 649 ve 16 GB RAM + 512 GB için 799 dolarlık bir etiket karşımıza çıkıyor.

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ÖzelliklerRed Magic 9 Pro İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Ekran6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+Ekran-Gövde Oranı%93,7Oyun ÇipiRed Core R2 ProBatarya Kapasitesi6500 mAh (80W hızlı şarj)Kamera Sistemi– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MPSelfie Kamera16 MP alt ekran kamerasıRAM ve Depolama– 8/12/16 GB RAM, 256/512 GB depolamaFiyatBaşlangıçta 620 dolarSatış Başlangıcı28 Kasım 2023

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