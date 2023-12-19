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ZTE'nin Nubia markasının Red Magic 9 Pro modeli global pazarlarda satışa sunuldu

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Çinli üretici ZTE'nin Nubia markası, Red Magic 9 Pro modelini global pazarlarda satışa çıkardı. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli üretici, geçtiğimiz ay Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunduğu Red Magic 9 Pro modelini kısa süre önce global pazarlar için tanıttı. Peki akıllı telefonun global versiyonu neler sunuyor? İşte Red Magic 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Red Magic 9 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Çin'de Red Magic 9 Pro ve Pro+ olmak üzere iki model tanıtıldı. Ancak bugün paylaşılan bilgilere bakacak olursak global pazarlara sadece Pro modeli geliyor. Burada Çinli markanın telefonu 27 Aralık'ta ön siparişe açacağı ve 3 Ocak'ta ise genel satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun Çin ile global versiyonları arasında herhangi bir teknik özellik farkı görünmüyor. Fiyatlara gelecek olursak, 12 GB RAM + 256 GB için 649 ve 16 GB RAM + 512 GB için 799 dolarlık bir etiket karşımıza çıkıyor.

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ÖzelliklerRed Magic 9 ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Ekran6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+Ekran-Gövde Oranı%93,7Oyun ÇipiRed Core R2 ProBatarya Kapasitesi6500 mAh (80W hızlı şarj)Kamera Sistemi– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MPSelfie Kamera16 MP alt ekran kamerasıRAM ve Depolama– 8/12/16 GB RAM, 256/512 GB depolamaFiyatBaşlangıçta 620 dolarSatış Başlangıcı28 Kasım 2023

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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