ZTE'nin Nubia markası Red Magic 9 Pro'yu global olarak tanıtacak

ZTE'nin Nubia markasının oyun odaklı modeli Red Magic 9 Pro, global lansmanı için tarih verildi. Çin ile global sürüm arasında herhangi bir farklılık olmayacak.

ZTE'nin Nubia markası oyun odaklı modellerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çinli marka dün teknik özellikleriyle ve garip tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Red Magic 9 Pro ailesini tanıttı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Red Magic 9 Pro'nun aradan çok zaman geçmeden globale de gelecek.

Red Magic 9 Pro global tanıtım tarihi

Red Magic'in küresel web sitesindeki en son açıklamaya göre Red Magic 9 Pro'nun küresel lansmanı 18 Aralık'ta yapılacak. Öte yandan akıllı telefonun Çin ile global sürümü arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığı olmayacak.

Red Magic 9 Pro ve Pro+ modelleri birkaç detay dışında benzer teknik özelliklere sahip. Aynı zamanda tasarımlarında da herhangi bir farklılık yok. Bu noktada en çok dikkat çeken detaylar cihazların kamera çıkıntısına sahip olmaması. Yani arkada dümdüz bir panel bizleri karşılıyor. Dahası, burada serinin oyuncu telefonu olduğuna işaret eden şık desenler ve logolar karşımıza çıkıyor.

24 GB RAM, 165W şarj ve dahası! Red Magic 9 Pro tanıtıldı

Akıllı telefonlara güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Qualcomm geçen ay tanıtılan yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

ÖzelliklerRed Magic 9 ProRed Magic 9 Pro+ İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nm4 nmÇekirdekler1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)1x Cortex-X4 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (3.0 GHz), 2x Cortex-A520 (2.3 GHz)Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing destekli)Adreno 750 (Ray Tracing destekli)Ekran6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+6,8 inç AMOLED, 2480 x 1116 çözünürlük, 120 Hz yenileme, 1600 nit tepe parlaklık, HDR10+Ekran-Gövde Oranı%93,7%93,7Oyun ÇipiRed Core R2 ProRed Core R2 ProBatarya Kapasitesi6500 mAh (80W hızlı şarj)5500 mAh (165W hızlı şarj)Kamera Sistemi– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MP– Ana: 50 MP Samsung GN5 (OIS destekli) – Ultra Geniş Açı: 50 MP JN1 – Makro: 2 MPSelfie Kamera16 MP alt ekran kamerası16 MP alt ekran kamerasıRAM ve Depolama– 8/12 GB RAM, 256/512 GB depolama– 16/24 GB RAM, 256/512 GB, 1 TB depolamaFiyatBaşlangıçta 620 dolarBaşlangıçta 775 dolarSatış Başlangıcı28 Kasım 202328 Kasım 2023

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!