ZTE, 6G prototip testlerini tamamladı!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mobil ağ altyapıları zaman içinde kabiliyet kazanıyor. Her bir yeni ağ teknolojisi yüksek hız, düşük gecikme süreleri gibi avantajları da beraberinde getiriyor. Şimdi ise ZTE, yeni bir şebeke standardı olan 6G'nin prototip testlerini tamamladı.

ZTE, beş farklı 6G testine katıldı

Laboratuvar ortamında 6G hakkında yapılan derinlemesine araştırmalara katılan ZTE, 6G şebeke teknolojileri üzerine çalışan IMT-2030 (6G) isimli Araştırma Grubu'nun faaliyetlerinde aktif rol oynadı. Personel ve finansal açıdan yardım yapan şirket, konsept testlerini gerçekleştirdi.

6G üzerinde teknoloji entegrasyonu, bilgi işlem gücü, dijital ikiz ağ konsepti, terahertz hız konsepti ve akıllı dalga boyu konsepti olmak üzere beş farklı test gerçekleştirildi.

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Yapılan testlerin sonucunda şirket, harika sonuçlar aldığını duyurdu. Örneğin algılama testinde baz istasyonundan alınan sinyaller ayrı ayrı istenilen noktalara iletilebildi. Yani test cihazlarına direkt olarak sinyal gönderilebildi. Ayrıca denemelerde kullanılan insansız hava araçlarının konumları anlık ve hatasız bir şekilde takip edilebildi.

Günümüzde gigahertz (GHz) hızları konuşmak bile bir hayal gibi geliyor. Ancak 6G ile yapılan testlerde terahertz (THz) testleri de başarıyla sonuçlanmış görünüyor. Bant hızlarının yükselmesi sadece internet hızlarında bir iyileşme olarak karşımıza çıkmakla kalmayacak. Bu gelişme gerçek zamanlı kullanımda daha uzun mesafelere veri iletimini destekleyecek.

Peki 6G'yi ne zaman görebiliriz?

Teknolojide hiç bir şey birden bire olmuyor, özellikle konu bağlantı teknolojileri olduğu zaman yeni bir ağ altyapısı oluşturulması yıllar alabiliyor. Örneğin 4G teknolojisinin dünyada ilk defa 2009 yılında kullanılmasına rağmen 5G'nin kullanıcıyla buluşması 2019'u buldu. Diğer alanlara kıyasla şebeke teknolojileri, şirketler ve hatta ülkeler arası iş birliklerine daha fazla ihtiyaç duyuyor.

5G son kullanıcı ile buluşana kadar Avrupa ülkeleri şebeke teknolojilerinde öndeydi. Ancak 5G'nin çıkışı ile birlikte Çin liderliği eline aldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Amerikan şirketlerinin bu konuda çaba sarf etmemelerinden yakınmıştı. Tüm bu olayların sonucu olarak ABD ve Avrupa şirketleri, Çinli şirketler ile iş yapmaktan kaçınıyor. Her ne kadar Avrupa'lı devletler de 6G teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor olsa da, işbirliği konusunda yaşanan bu kopukluk, 6G'nin kullanıcılar ile buluşmasını geciktirecektir.

Peki siz 6G teknolojisini nasıl buldunuz? Sizce yakın bir zamanda bizlerle buluşması ihtimali var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!