Zorunlu e-Devlet Kira Sözleşmesi geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı, ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren açıklamayı yaptı. e-Devlet Kira Sözleşmesi uygulaması geliyor.

Son yıllarda enflasyona bağlı olarak ev fiyatları ve kiraları beklenmedik ölçüde yükseldi. Bununla birlikte taraflar arası anlaşmazlıklar ve yasallığı sorgulanan sözleşmelere bağlılık konusunda davaların sayısı tavan yaptı. Ayrıca kayıt dışı ekonomi adı verilen büyük bir vergi kaybı da söz konusu. e-Devlet Kira Sözleşmesi uygulaması ise tüm bunlara çözüm olabilir. Peki ne zaman geliyor?

e-Devlet Kira Sözleşmesi ne zaman geliyor?

Türkiye, 2022 yılında Arjantin'i geçerek enflasyonu en yüksek ülke oldu. Dolayısıyla markette satılan sakızdan fırındaki ekmeğe kadar birçok şeyin fiyatı yükseldi. Özellikle vergi oranı yüksek olan telefon ve araba gibi teknolojik cihazlarda bu artış daha fazla görüldü.

İşin içinde yüksek vergi olmasa da emlak piyasası dolar kuruna bağlı olarak hareket etme eyleminde olduğu için teknolojik cihazlar kadar olmasa da ev fiyatları ve kiralar da yükseldi. Tabii normal şartlarda bu alanda devletin elde ettiği gelirin de aynı şekilde artması gerekiyor.

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Ancak Türkiye'de milyonlarca ev sahibi kira sözleşmesi yapmıyor. Her ne kadar evde oturan kiracı fatura adresleri üzerinden orada yaşadığını kanıtlayabilecek olsa da resmi bir sözleşme olmadığı için kira geliri üzerinden vergiler ödenmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdiklerini ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını açıkladı. Bu kapsamda 2025 sonuna kadar kayıt dışılığın önlenmesi için 44 farklı adım atılacak.

Buna göre, e-Devlet Kira Sözleşmesi uygulaması 2024 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmeyi resmiyete dökmeye zorlayan bu uygulama hem taraflar arası çatışmanın hem de yüksek vergi kaybının önüne geçecek.

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