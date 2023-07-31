Zorlu Enerji ve Enphase iş birliğiyle İzmir'de Evsel Çatı GES Eğitimi düzenlendi

İklim krizi ile mücadele ve karbon emisyonlarının azaltılması başta olmak üzere kaynak sürdürülebilirliği için güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Zorlu Enerji, dünyaca ünlü enerji yönetimi teknolojisi şirketi Enphase ile iş birliği kapsamında Evsel Çatı GES eğitimlerine İzmir'den başladı.

Dünyaca ünlü enerji yönetimi teknoloji şirketi Enphase Energy ile Evsel Çatı GES eğitimlerine başlayan Zorlu Enerji'nin İzmir'de düzenlenen ve evsel tip çatı GES kullanımı üzerine farkındalık kazandırmayı amaçlayan 'Evsel Çatı GES Eğitimi' yüksek katılımla gerçekleşti.

Evsel çatılarda güneş enerjisi kurulumlarında mühendislik, malzeme tedariği ve inşaat faaliyetlerini tek çatı altında toplayan EPC (Engineering Procurement Construction) firmalarının büyük ilgi gösterdiği eğitimde modül seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve mikro eviriciler hakkında bilinmesi gerekenler katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı.

Açılışını ZES Solar İş Geliştirme Müdürü Onur Ömer Bayraktaroğlu'nun yaptığı eğitimde ZES Solar Satış Müdürü Veysel Burak Kanat modül seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları aktarırken Enphase Saha uygulama mühendisliği görevini yürütmekte olan Güner Seven ise mikro eviriciler/invertörler ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Hem teorik hem uygulamalı olarak inverter ve güneş paneli eğitimi alan katılımcıların memnun ayrıldığı eğitimler sonunda 100 katılımcıya eğitim sertifikaları takdim edildi.

Sahanın güneşlenme süresine göre modül seçiminin verimlilikte esas olduğunu belirten ZES Solar Satış Müdürü Veysel Burak Kanat şunları söyledi: "Bu eğitimlerle ülkemizde verimli ve uzun vadeli çatı sistemleri kurmak isteyen yatırımcıları ve evsel çatı tipi GES kurmak isteyen tüm toplum kesimlerini doğru kanallar üstünden doğru ürünlere ve sistemlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin Net Sıfır 2053 Ulusal hedeflerine ulaşmasında da en büyük rolü üstlenmesi beklenen solar sektörü için dünya standartlarıyla uyumlu sistemlerin bugünden kurulması öncelikli konular arasında."

Ülkemizin 2035 hedefi olan 52,9 GW yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmada evsel sistemlerin kesinlikle büyük bir pay sahibi olması gerektiğini belirten Enphase Saha Uygulama Mühendisi Güner Seven ise şunları ifade etti: "Şehirlerde elektrikli araçların yükselişine de bağlı olarak enerji talebi günden güne artıyor. Gelecekte merkezlerde oluşacak talep yoğunluğunun karşılanması için şebekelerimizi bugünden güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun en iyi yolu da evsel sistemlerin kullanımını artırarak enerji üretiminin en az altyapı yatırımıyla dağıtık sistemlere geçişini kolaylaştırmak. Bugün en elzem olan şey evsel sistemlerin yaygınlaşması adına bürokratik süreçlerin onay sürelerinin hızlandırılması diyebiliriz. Halihazırda büyük tesisler ve evsel sistemler hemem hemen aynı prosedürden geçtiği için uygulamada süreçler çok uzun sürebiliyor."

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Evsel Çatı GES Eğitiminin evsel sistemlerin avantajları hakkında farkındalık oluşturmak adına eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - İZMİR