Zonguldak'ta Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı düzenlendi

Zonguldak'ta düzenlenen 'Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 42 üniversite öğrencisi, eğitim görüyor. Kampın koordinatörü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Semih Çakır, 'Sektörel anlamda, her alanda siber güvenlikte ciddi sıkıntılarımız var. Her gün bir veri ihlalleriyle ilgili haber alıyoruz. Bunlara müdahale edebilecek, altyapıyı kuvvetlendirecek elemanlara ihtiyacımız var' dedi.

ZONGULDAK'ta düzenlenen 'Siber Güvenlik ve Java Yazılım Kampı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 42 üniversite öğrencisi, eğitim görüyor. Kampın koordinatörü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Semih Çakır, 'Sektörel anlamda, her alanda siber güvenlikte ciddi sıkıntılarımız var. Her gün bir veri ihlalleriyle ilgili haber alıyoruz. Bunlara müdahale edebilecek, altyapıyı kuvvetlendirecek elemanlara ihtiyacımız var' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), ZBEÜ ve Zonguldak Belediyesi iş birliğinde Siber Güvenlik ve Java Kampı, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlendi. 5 gün sürecek kampa Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 42 öğrenci, java yazılım dili ile siber güvenlik alanında eğitim alırken ders dışı zamanlarda kültürel faaliyetlerde bulundu ve teknoloji firması yetkilileri ile bir araya geldi.

Kamp Koordinatörü Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Semih Çakır, 'BTK Akademi ve USOM çok değerli işler gerçekleştirdi. Hatta Avrupa ülkelerinde bile Türkiye'nin ilk 10 sıralarında olduğunu ifade edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için de yetenekli, kalifiyeli eleman ihtiyacımız var. Eğitimle destekliyoruz. Bir şekilde sektörün desteğini, güvenliğini sağlayabilmek için özellikle üniversitede eğitim alan arkadaşlarımızı yetiştirmek çok önemli' dedi.

JAVA VE SİBER GÜVENLİK BİR ARADA

BTK Akademi'nin 2018'den beri siber güvenlik alanında etkinliklerini sürdürdüğünü ifade eden Çakır, düzenledikleri kampın öncekilerden farkını 'java' ve 'siber güvenlik' eğitiminin bir arada olması olarak belirtti. Öğrencileri, ders dışı zamanda kültürel faaliyetlere götürdüklerini ve kariyer planlaması için teknoloji firmalarıyla bir araya getirdiklerini söyleyen Çakır, siber güvenlikte farkındalığın önemli olduğunu belirterek, 'Gençlere kişisel iletişim eğitimleri de vererek onları her yönden pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimin önemli olduğunun farkındayız. Özellikle siber güvenlik alanında farkındalığın önemli olduğu için de gençlerimizin ilerde iyi bir kariyer sahibi olabilmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz' diye konuştu.

'VERİ İHLALLERİNE MÜDAHA EDECEK ELEMANLARA İHTİYAÇ VAR'

Siber güvenlik alanında, kalifiye eleman ve kaliteli yazılım geliştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

'Çok fazla yazılım dili var. Öğrencilerden gelen talep üzerine de java dilini eğitimimize koyduk. Zaten siber güvenlik teknolojinin ilerlemesiyle beraber yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti kavramıyla beraber verilerimiz çok önemli hale geldi. Bunun için de siber güvenlik kavramı ön plana çıkmakta. Sektörel anlamda, her alanda siber güvenlikte ciddi sıkıntılarımız var. Her gün bir veri ihlalleriyle ilgili haber alıyoruz. Bunlara müdahale edebilecek, altyapıyı kuvvetlendirecek elemanlara ihtiyacımız var. Burada eğitim alan gençlerimiz bu sorunların çözümünde önemli pozisyon alacaklar.'

Kampa katılan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Ceren Çelik (21) ise 'Daha önce de bu alanda belirli kamplara katılmıştım. Siber güvenlikle uğraşmayı seviyorum. Zor bir alan olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'de de bayağı eksik olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Kamp çok güzel gidiyor" diye konuştu. (DHA)