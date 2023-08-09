Zonguldak'ta Siber Güvenlik ve Java Kampı Devam Ediyor

42 öğrencinin katılımıyla Zonguldak 'Siber Güvenlik ve Java Kampı' sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın ev sahipliği ile çeşitli üniversitelerden 42 öğrencinin katılımıyla Engelsiz Yaşam Merkezinde Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kampı sürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zonguldak Belediyesi, BTK Akademi ve USOM işbirliği ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kampı devam ediyor.

Farklı illerden gelen 42 öğrencinin katıldığı kampta öğrencilerin siber güvenlik alanında gelişimleri ve kariyer yapabilmeleri hedefleniyor.

ZBEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır, "Zonguldak'ın yer altı, yer üstü zenginlikleri ve aynı zamanda özellikle siber güvenlik anlamında Türkiye'de üçüncü il durumunda olduğunu ifade edebiliriz. Bu alanda, üniversite bünyesinde bakacak olursak BEÜ 2014 yılında Türkiye'de ikinci, siber güvenlik uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü kuruldu. Bu şunu gösteriyor: 'Siber güvenlik anlamında çok erken davranan üniversitelerden biriyiz. Akabinde BTK Akademi ve USOM çok değerli işler gerçekleştirdi. Hatta Avrupa ülkelerinde bile Türkiye'nin ilk 10 sıralarında olduğunu ifade edebiliriz. Bunu gerçekleştirmek içinde yetenekli, kalifiyeli eleman ihtiyacımız var. Eğitimle destekliyoruz. Bir şekilde sektörün desteğini, güvenliğini sağlayabilmek için özellikle üniversitede eğitim alan arkadaşlarımızı yetiştirmek çok önemli" dedi.

42 öğrenciyi ağırladıklarını ifade eden Çakır, "Sadece eğitim değil, bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de var. Ders bitiminden sonra öğrencilerimizi Zonguldak'ın doğal güzellikleri ile ve teknolojik firmalarıyla bir araya getiriyoruz. Gençlere kişisel iletişim eğitimleri de vererek onları her yönden pekiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimin önemli olduğunun farkındayız. Özellikle siber güvenlik alanında farkındalığın önemli olduğu için de gençlerimizin ilerde iyi bir kariyer sahibi olabilmesi içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Zonguldak'ta kampta eğitim gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Elif Ceren Çelik, siber güvenlik alanının zor olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bu konuda bayağı eksik olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bu alana yönelmek istemiştim. Kamp çok güzel gidiyor şu an. Tam olarak bitmedi ama gerçekten güzel. Keşke daha uzun sürseydi. 5 gün içerisinde olabilecek en iyi aktiviteleri yaptığımızı düşünüyorum. Hocalarımız çok iyi. Daha önce 2 kampa daha katılmıştım ama onlar uygulamalı değildi. Çok fazla kişi vardı. Sınıfta 20 kişi olması güzel. Birebir konuşmalarımız olabiliyor. Kariyer konuşmaları yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.