Zonguldak'ta İkiz Kardeşler Oyun Geliştirme Firması Kurdu

Zonguldak'ta oyun geliştirme firması kuran ikiz kardeşler, oyun tutkunlarına yenilikçi deneyimler sunmalarının yanı sıra sektördeki bilgi ve deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaşıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA), "Siber Vatan" programına katılan 22 yaşındaki Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler, eğitim sürecinin ardından oyun geliştirme dünyasına adım atma kararı aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce ilkokul arkadaşları Görkem Güngör'le firma kuran ikizler, oyun geliştirme ve modelleme alanlarında uzmanlaşmış 5 kişilik ekiple çalışmalarına devam ediyor. Modelleme, programlama ve sanal gerçeklik teknolojisi gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip ekip, projelerinde VR teknolojisini kullanarak yenilikçi oyun deneyimleri sunuyor.

Takım üyeleriyle 3 mobil, 2 bilgisayar oyunu geliştiren Gökalp kardeşler, aynı zamanda sektördeki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki üniversitelerde eğitimler veriyor.

"Siber Vatan bize eğitim ve mentor desteğini hiç bırakmadı"

Bertan Gökalp, gazetecilere, üniversite zamanında oyun geliştirme sektörüne girdiğini, kardeşine ve arkadaşına eğitimler verdiğini söyledi.

Bu eğitimlerin ardından kardeşiyle "Siber Vatan" eğitimlerine katıldıklarını, siber güvenlik alanında eğitim aldıklarını kaydeden Gökalp, ancak oyun geliştirme alanında ilerlemek istedikleri belirtti.

Gökalp, oyun geliştirme alanında kendilerini geliştirdikten sonra yine Siber Vatan sürecinde Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce'deki üniversitelerde eğitim vermeye başladıklarını, bu eğitimler sonucunda ekipler oluşturup projelerini geliştirdiklerini aktardı.

Bertan Gökalp, oyun geliştirmeye çalıştıklarında "Siber Vatan"ın kendilerine destek sunduğunu aktararak, "Gerekli motorların eğitimlerini aldık. Oyun geliştirme sektöründe de yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Siber Vatan bize eğitim ve mentor desteğini hiç bırakmadı. Vizyonumuz ve misyonumuz arttı. Bu süreç oyunlarımıza da etki etti. Oyunlarımıza da kazandığımız tecrübeyi yansıttık. Böyle projeler geliştirmeye devam ettik." diye konuştu.

İlkan Gökalp da kardeşinin yaklaşık üç ay boyunca oyun motoru üzerinde geliştirme eğitimleri verdiğini vurgulayarak, daha sonra mobil oyun sektörüne atıldıklarını ifade etti.

Sanal gerçeklik oyunları gerçekleştirmeye, üç boyutlu oyunlar yapmaya başladığını dile getiren Gökalp, şunları kaydetti:

"Beraber bir yıl sürede oyunumuzu geliştirdik. Oyunumuz çok revizyon geçirdi. Oyunu yaklaşık on defa sildik, yeniden yaptık. Bizim açımızdan zorlu bir süreçti ama yaptığımız iş gayet güzel oldu. Siber Vatan kapsamı altında Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce Üniversitesi'ndeki öğrencilere oyun geliştirme eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda isteyen öğrencilere ücretsiz bir mentörlük hizmeti sağlıyoruz. Sorunları olduğu zaman arayabiliyorlar, mesaj attıklarında cevaplıyoruz. İlerde Zonguldak'ta eğittiğimiz öğrencileri de kendi bünyemize alıp veya şirket kurmak isterlerse yardımcı olup, büyük bir oyun geliştirme şirketi kurmayı hedefliyoruz."