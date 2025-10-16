Zonguldak BEUN Öğrencisi UNESCO'daki Güvenlik Açığını Tespit Etti

Haberler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Çimen, UNESCO'nun web sitesindeki kritik güvenlik açığını bularak uluslararası alanda başarı gösterdi. Açığın tespitinin ardından UNESCO, öğrencinin adını resmi sayfasında yayımlayarak teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Taha Çimen, UNESCO'nun resmi web sitesindeki kritik güvenlik açığını tespit ederek uluslararası alanda başarı elde etti.

UNESCO'nun web sisteminde "Reflective XSS" türü güvenlik açığını bulan Çimen, durumu kuruma raporladı. Açığın doğrulanmasının ardından UNESCO, öğrencinin ismini resmi sayfasında yayımlayarak teşekkür etti.

Zonguldak BEUN'den yapılan açıklamada, bu gelişmeyle üniversitenin bilişim ve siber güvenlik alanındaki eğitim kalitesini ve genç mühendis adaylarının küresel düzeydeki yetkinliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerin uluslararası düzeyde elde ettikleri başarıların, hem üniversite hem de Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Özölçer, şunları kaydetti:

"Öğrencimiz Yusuf Taha Çimen'in UNESCO gibi dünyanın en saygın bir kurumunun sistemlerindeki kritik açığı tespit ederek uluslararası alanda adının geçmesi, üniversitemizin eğitim kalitesinin ve donanımlı akademik altyapımızın apaçık göstergesidir. Bu vesileyle öğrencimizi canıgönülden tebrik ediyor, lisans eğitimi hayatında üstün başarılar diliyorum. Yusuf Taha Çimen'in yanı sıra tüm öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayan değerli akademisyenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür kayda değer başarılar, gençlerimizin teknoloji ve siber güvenlik alanlarında daha da ilerlemeleri için ilham kaynağı olacaktır."

title