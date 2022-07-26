Zirve şaşırttı! Globalde en hızlı Android telefonlar belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Pastadan daha fazla pay almak isteyen şirketler, günden güne yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyorlar. Tabii cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da önemli bir yere sahip. Zira bu sayede hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini görebiliyoruz. Son olarak platform, globalde en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesi -Global-

AnTuTu'nun haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 damga vurdu. Bir süredir rakibi MediaTek Dimensity 9000'e büyük farkla üstünlük kuran yonga seti; bu ay da listedeki 10 modelin 8'inde karşımıza çıkmayı başardı. Tabii önümüzdeki aylardan itibaren bu değişecek. Zira Snapdragon 8+ Gen 1 artık yavaş yavaş telefonlarda kullanılmaya başlandı.

AnTuTu'ya göre haziranın en hızlı Android amiral gemisi telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alan Nubia Red Magic 7 oldu. Toplamda 1 milyon 46 bin 552 puan alan telefonu 1 milyon 443 puanlı Vivo X80 takip etti.

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Üçüncü sırada 994 bin 233 puanlı Motorola Edge 30 Pro bulunuyor. Listenin dördüncüsü ise 989 bin 730 puanlı Xiaomi 12 Pro oldu. 987 bin 693 puan alan Vivo X80 Pro da beşinci sıradan kendine yer buldu.

İşte haziran ayının en hızlı 10 Android telefonu -global-

Nubia Red Magic 7 – 1 milyon 46 bin 552 puan

Vivo X80 – 1 milyon 443 puan

Motorola Edge 30 Pro – 994 bin 233 puan

Xiaomi 12 Pro – 989 bin 730 puan

Vivo X80 Pro – 987 bin 693 puan

POCO F4 GT – 975 bin 996 puan

realme GT2 Pro – 952 bin 885 puan

Redmi K50 Pro – 950 bin 716 puan

Xiaomi 12 – 949 bin 220 puan

Galaxy S22 Ultra 5G – 924 bin 246 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.