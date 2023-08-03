Alman otomobil tedarikçisi ZF Group, Guangzhou'da yeni bir Ar-Ge merkezi açtı ve oto elektroniği fabrikasının inşaatına başladı. Merkez, yazılım geliştirme, mekatronik tasarım ve sistem entegrasyonu gibi alanlara odaklanacak.

GUANGZHOU, 3 Ağustos (Xinhua) -- Alman otomobil tedarikçisi ZF Group, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yeni bir Ar-Ge merkezi açtı. Şirket ayrıca burada bir oto elektroniği fabrikasının inşaatına da başladı.

Guangzhou teknoloji merkezi, şirketin Çin'deki dördüncü ve ülkenin güneyindeki ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğini taşıyor. ZF, Salı günü düzenlenen lansman töreninde merkezin yazılım geliştirme, mekatronik tasarım ve sistem entegrasyonu gibi alanlara odaklanacağını duyurdu.

2025 yılında seri üretime geçmesi planlanan Guangzhou fabrikası, ZF'nin Çin'deki ikinci otomotiv elektroniği fabrikası olup, ürünleri arasında gelişmiş sürücü destek sistemleri, güvenlik elektroniği ve şasi kontrolörleri yer alacak.

ZF Group yönetim kurulu üyesi Stephan von Schuckmann, "En ileri ve gelişmekte olan teknolojilerde dünyaya öncülük eden Çin'de inovasyon ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Teknoloji ve üretimde güçlü bir uzmanlığı bünyesinde barındıran İnci Nehri Deltası'nda yer alan Guangzhou kenti, Çin'deki en büyük otomotiv kümelerinden biri olarak öne çıkıyor.

ZF CEO'su Holger Klein daha önce yaptığı bir açıklamada, şirketin Çin'deki Ar-Ge faaliyetlerinin giderek önem kazandığını, zira "inovasyon dostu ve üretken" olarak tanımladığı bu pazarda ilerlemek için şirketin yerelleşmeye ihtiyaç duyduğunu söylemişti.¦