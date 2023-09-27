Zamanında 12 TL'ye alıyorduk: Popüler orta çağ oyununa devasa zam geldi!

En popüler orta çağ oyunları arasında yer alan Kingdom Come Deliverance için bir zam yapıldı. İşte yeni fiyatı...

Türkiye'de son yıllarda artan dolar kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle gün geçmiyor ki bir oyun daha zamlanıyor. Türk oyuncular için oyun almak gittikçe güç hale geliyorken, kısa süre önce ise Kingdom Come Deliverance oyunun fiyatına zam geldi.

Kingdom Come Deliverance fiyatı için yüzde 600'den fazla zam

Steam'in ülkemize özel uyguladığı 1.8 TL olan yerel dolar kurunu geçtiğimiz yıl 10 TL'ye çıkartmasının ardından başlayan zam furyası, Red Dead Redemption 2'den God of War'a kadar yüzlerce AAA kalitede oyunu vurdu.

Kısa süre önce ise en popüler oyunlar arasında yer alan ve orta çağ döneminde geçen Kingdom Come Deliverance, Steam'de zamlanan oyunlar listesine dahil oldu. Söz konusu yapımın fiyatı 50 TL'den 374,22 TL'ye yükseldi. Yani yüzde 648 oranında bir zam söz konusu.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Kingdom Come Deliverance50,00 TL374,22 TL (+648%)

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2018 yılında piyasaya sürülen ve oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başaran Kingdom Come: Deliverance, Kutsal Roma İmparatorluğu'nda geçen ve hikaye odaklı bir açık dünya rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Kingdom Come: Deliverance sistem gereksinimleri

GereksinimMinimum GereksinimlerÖnerilen Gereksinimler İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 8 (8.1), veya 1064-bit Windows 7, 8 (8.1), veya 10İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD Phenom II X4 940Intel Core i7 3770 3.4GHz veya AMD FX-8350 4 GHzEkran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580RAM: 8 GB16 GBDepolama: 70 GB kullanılabilir alan90 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 11Sürüm 11

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