Zam gelmeden önce alabileceğiniz oyun tavsiyeleri!

Bu içeriğimizde Steam'de henüz zamlanmadan önce alabileceğiniz oyunlar tavsiyelerini bir araya getirdik. İşte o yapımlar...

Son zamanlarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle pek çok oyunun fiyatına zam yapıldı. Bunlar arasında AAA kalitede yapımlar da bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Steam'de zam gelmeden önce alabileceğiniz oyunlar göz atacağız.

Steam'de zamlanmadan önce alabileceğiniz oyunlar!

Steam, yakın zamanda Türkiye için dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkardı. Bu durumda ise zam kaçınılmaz oldu. Şu ana kadar Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3: Wild Hunt dahil, birçok AAA kalitede oyun zamlandı. Tabii bu durum geliştiricinin kararına bağlı olduğu için, halen fiyatı artmayan yapımlar da mevcut. İşte Steam'de zamlanmadan önce alabileceğiniz oyunlar…

Payday 2

Birçok şirketin ortaklığı ile geliştirilen ve yakın zamanda filmi çıkacağı söylenen Payday 2'de, 4 kişilik çetenizle banka soygunları gerçekleştirebilirsiniz. Oyun, sunduğu grafikleri ve mekanikleri ile adından söz ettiriyor. Gerçekçiliği ile de dikkat çekiyor. Örneğin silahınızla ateş ettiğinizde veya rehin aldığınız bir sivili kelepçelerken kötü hissetmeye başlayacaksınız. Tabii bundan karakteriniz de olumsuz etkilenecek.

Fiyatı: 22.00 TL

İndirim sırasındaki fiyatı: 1,85 TL

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Dying Light

2015'te piyasaya sürülen Dying Light, gizemli bir virüs sonrasında zombilerin istila ettiği açık bir dünyada geçiyor. Burada bulduğunuz erzak, silah ve ekipmanlar ile hayatta kalmaya çalışacaksınız. Öte yandan şehrin büyük çoğunluğunda hakimiyet kurmuş Ağa'nın adamları ile de mücadele edeceksiniz. Oyunun şu anda indirimde olduğunu belirtelim.

Fiyatı: 59,00 TL

İndirim sırasında düştüğü fiyat: 19,47 TL

Chivalary 2

Chivalary 2, orta çağ döneminde geçiyor. Oyun içerisindeki amacınız, sizin de içerisinde asker olduğunuz kocaman bir orduyla hücum etmek ve belirli bölgeyi ele geçirmek. Kılıç ve ok gibi o dönemin silahları mevcut.

Öte yandan oyun içerisinde birçok mod bulunuyor. Örneğin yumruk yumruğa ve sadece ok kullanarak savaşmak bunlardan birkaçı.

Fiyatı: 61,00 TL

İndirim sırasında düştüğü fiyat: 30,50 TL

Battlefield 1

Battlefield serisinin en beğenilen yapımı Battlefield 1, birinci dünya savaşında geçiyor. Oyun içerisinde dönemin makineli silahları bir yana tank, uçak ve at üstünde de savaşabiliyorsunuz. Birden fazla mod ve tüfek seçeneği de bulunuyor.

Battlefield 1'de, 1915-1916 yıllarında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Arap İsyanı için de bir harita bulunuyor. Hatta Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletleri, tarihte olduğu gibi savaşı kaybediyor. Oyun, bu nedenle Türklerin sevgisini kazandı. Öte yandan Türkçe dil desteği olduğunu da belirtmekte fayda var.

Fiyatı: 279,99 TL

İndirim sırasında düştüğü fiyat: 33,59 TL

Steam'de zamlanmadan önce alabileceğiniz diğer oyunları görmek için ikinci sayfaya geçiniz.