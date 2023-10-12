Dünyanın en değerli şirketi Apple, gençler arasında büyük bir popülariteye sahip. Yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 87'si iPhone kullanıyor ve bir sonraki cihazlarının da yine iPhone olacağını belirtiyor.

Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Apple, hitap ettiği tüm pazarlarda da zirveye oynuyor. iPhone'dan Watch'a kadar geniş yelpazede ürüne sahip olan şirket, gençlerin de favorisi konumunda. Araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 87'si iPhone sahibi.

Z kuşağının yüzde 87'si iPhone sahibi

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan yeni anket, iPhone'un Amerikalı gençler arasında hakimiyetini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz Eylül'de yapılan ankette 9 binden fazla gençle görüşüldü, ancak Nisan ayında yapılan bir önceki anketle benzerlik gösterdi.

Apple'ın akıllı telefon dünyasındaki hakimiyeti etkileyici olmaya devam ediyor. Buna göre gençlerin yüzde 87'si iPhone kullanıyor. Ayrıca gençlerin yüzde 88'i bir sonraki cihazlarının da iPhone olacağını ifade ediyor. Bu oran, ekonomik koşulların kötüleşmesine ve iPhone fiyatlarının artmasına rağmen değişmeden kaldı.

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Anket ayrıca Apple Watch ve diğer giyilebilir teknolojileri de ölçtü. Nisan ayında gençlerin yüzde 35'i Watch kullanıyorken, son aylarda bu rakam benzer seviyede (yüzde 34) seyrediyor. Bu, 14 milyon Amerikalı gencin Apple Watch kullandığı anlamına geliyor.

Öte yandan Apple Pay ise ankete katılanlar arasında popüler ödeme hizmeti oldu. Ankete katılanların yüzde 42'si son bir ay içinde Pay'i kullandı. Sanal ve artırılmış gerçeklik pazarı da büyürken, gençlerin yüzde 31'nin VR sahibi olduğu belirtildi. Bu, Vision Pro'nun yarattığı heyecanla birlikte geliyor.

Bu anketin ABD'deki kullanıcılar ile yapıldığını belirtmek gerekiyor. Ancak enflasyon ve fiyat artışları gibi ekonomik faktörlere rağmen gençlerin Apple'a olan bağlılığını gözler önüne serdi.

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