Yuvadan ayrılan Honor, rekor kırıyor!
- Güncelleme:
Honor, 2022 yılı içerisinde akıllı telefon pazarındaki payını artırmayı ve rekor oranda büyüme sağlamayı başardı.
ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ağır ambargo ve ticari kısıtlamaların ardından kendine farklı bir rota çizen ve tamamen ayrılan Honor, artık ayakları üzerinde durabiliyor. Üstelik pazar payını da gelirlerini de ciddi oranda artırdı. Yalnızca bu da değil, küresel akıllı telefon pazarında küçülme yaşanmasına rağmen Honor 4 kat büyüdü.
Honor bu hızla giderse akıllı telefon pazarını ele geçirebilir!
Honor, her ne kadar Huawei'den bağlarını tamamen kopardığını söylese de geçtiğimiz birkaç yıl boyunca akıllı telefondan dizüstü bilgisayara kadar birçok ürününü birebir aynı tasarım ve özellikler piyasaya sürdü. Bunun nedeni ise birkaç yıl daha süren ortak lisans anlaşmalarıydı.
Dolayısıyla bu durum insanlara iki markanın aslında tam olarak ayrılmadığı ve Huawei'nin ABD ambargolarından bir kaçış aracı olarak Honor'u kullandığı yönünde intiba bırakıyordu. Fakat artık tüm zincirlerin koptuğunu görüyoruz. Satışa çıkan akıllı telefonların da tasarımı, işlemcisi ve lisansları yavaş yavaş ayrışıyor.
Honor Magic 4 Ultimate inceleme!
Bununla birlikte şirket, 2022 yılında yaşadığımız çip, tedarik, yarı iletken ve kablo krizleri ile küresel enflasyon nedeniyle küçülen akıllı telefon pazarında yıllık bazda yüzde 370 oranında büyümeyi başardı. Ayrıca gelirini de geçtiğimiz seneye göre yüzde 291 oranında artırdı.
Tabii belirtilen verilerin bu yılın birinci çeyreğine ait olduğunu belirtelim. Zira şirketin bu veriler ile birlikte pazar payı yüzde 3 seviyesine çıkmıştı. Her ne kadar 2. çeyrek için detaylı veriler paylaşılmamış olsa da büyümenin devam ettiğini küresel sevkiyat oranlarından görüyoruz.
Küresel akıllı telefon pazarı
Samsung : Yüzde 23
Apple : Yüzde 18
Xiaomi : Yüzde 12
Oppo: Yüzde 9
Vivo: Yüzde 8
Honor: Yüzde 5
Asya akıllı telefon pazarı
Xiaomi: Yüzde 15
Oppo: Yüzde 15
Apple: Yüzde 14
Vivo: Yüzde 14
Samsung: Yüzde 14
Kuzey Amerika akıllı telefon pazarı
Apple: Yüzde 52
Samsung: Yüzde 30
Motorola: Yüzde 10
TCL: Yüzde 2
Google: Yüzde 2
Avrupa akıllı telefon pazarı
Samsung: Yüzde 35
Apple: Yüzde 26
Xiaomi: Yüzde 14
Oppo: Yüzde 6
Realme: Yüzde 4
Latin Amerika akıllı telefon pazarı
Samsung: Yüzde 44
Motorola: Yüzde 17
Xiaomi: Yüzde 11
Apple: Yüzde 5
ZTE: Yüzde 4
Orta Doğu akıllı telefon pazarı
Samsung: Yüzde 23
Tecno: Yüzde 14
Infinix: Yüzde 10
Itel: Yüzde 10
Xiaomi: Yüzde 8
Not: Veriler Counterpoint isimli araştırma şirketine aittir.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!