ÖTV indirimi iddiasının yanında yurtdışından telefon almak hala mantıklı mı? Sorusunun cevabını veriyoruz. Yeni IMEI kayıt ücreti ile hesaplayacağız.

Gündemde yer alan gençlere akıllı telefon alımında ÖTV indirimi iddiasının yanında yurtdışından telefon almak hala mantıklı mı? Sorusunun cevabını veriyoruz. Yeni IMEI kayıt ücreti ile de hesaplamalar yapacağız.

SDN 5 Çayı 249. bölümü ile sizlerle

5 Çayı canlı yayınımızın 249. bölümünde SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ile SDN editörü Furkan Karaca, yurtdışından akıllı telefon almanın 2023 yılında hala mantıklı olup olmadığını yeni açıklanan IMEI kayıt ücreti ile de hesaplama yaparak anlatacak.

Gündemimiz teknolojik hediye olurken, kalan zamanımızda ise haftalık olarak hangi haberlerin öne çıktığını ve önemli gelişmelerin neler olduğunu değerlendirecek, sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz. 17: 00'da 5 Çayı canlı yayınında görüşmek üzere!