Yurt Dışından Getirilen Telefonlarla İlgili Yeni Düzenleme

Son birkaç gündür gündemde olan yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya yaptığı bir açıklamada yurt dışından getirilen telefonların, ülkemizdeki yasal kullanım süresinin artırılacağını ifade etmişti. Bugün de bakandan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

180 günlük yasal sınır kimleri kapsayacak?

Yurt dışından getirilen telefonlar ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin yurt dışında ikamet eden vatandaşlara yönelik olduğunu söyledi.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkemize getirdikleri mobil cihazların kullanım süresiyle ilgili sorun yaşadıklarını ve bunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) aktardıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı."

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BTK tarafından yapılan düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

BTK tarafından yapılan düzenleme ile ilgili Bakan Uraloğlu'nun açıklaması da şöyle oldu:

"Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere başvuruda bulunan kişinin ikametgahının yurt dışında olması ve başvuru tarihi itibarıyla yurt dışına çıkmadığına ilişkin kontrolün olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Ardından yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak.

Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin BTK kararı gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek."

Yapılan açıklamaya göre, yurt dışından getirilen cihazların İlave kullanım süresi için başvurular e-Devlet Kapısı'ndan yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.