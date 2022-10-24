Vergi yükü ve döviz kurundan dolayı herkes yurt dışından telefon almaya yöneldi. Yurt dışından Android telefon almak mantıklı mı?

Artan vergi yükü ve döviz kurundan dolayı herkes yurt dışından telefon almaya yöneldi. Yurt dışından telefon almakla, Türkiye'den almak arasındaki farkları değerlendirdik.

Akıllı telefonları yurt dışından satın aldığımızda karşımıza çıkan maliyetler; vergi ve pasaport kayıt ücretleri oluyor. Yurt dışından alacağınız cihazın toplam fiyatıyla, Türkiye'den alacağınız ürünün fiyatını kıyasladık.

Yurt dışı Android telefon almak mantıklı mı?

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Ülkemizde dolar kuru ve vergi nedeniyle yükselen telefon fiyatlarından dolayı tüketiciler alternatif yollar arıyor. Bu yöntemler arasında akla ilk gelenlerden biri telefonları yurt dışından almak. Bu yolun mantıklı olup olmadığını irdeledik.

İlk etapta telefon vergi dilimleri üzerindeki yurt dışı telefon fiyatları birçok kişiye cazip geliyor. Ancak cihazı satın almaya kalktığımızda ek ücretlerle karşılaşıyoruz. Videomuzda yurt dışından Xiaomi 12 Pro almakla ülkemizden resmi olarak satın almayı kıyasladık.

Xiaomi 12 Pro fiyatı yurt dışında 700 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu telefon için 130 TL Kültür Bakanlığı Payı, 1.300 TL TRT bandrol ücreti, 7.214 TL ÖTV ve 3.896 TL KDV alınıyor. Toplam vergiler 12.540 TL olurken bu tam olarak telefonun yarısı kadar ediyor. Cihazın satış fiyatı ise 25.539 TL oluyor.

Vergi ve pasaport kayıt ücretlerinden sonra tüketiciler gümrük vergisi de ödemek zorunda. Bu kapsamda ülkemizde 28.999 TL fiyatla satışta olan Xiaomi 12 Pro'yu için yurt dışından 12-13 bin TL daha ucuza alabiliyoruz. Aynı zamanda yurt dışından gelen Android cihazların Türkiye'de garanti desteği de bulunmuyor.