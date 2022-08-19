Yurt dışında araç kiralama hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için anlattık. İşte dikkat etmeniz gerekenler.

Yurt dışında araç kiralamak gidilen ülkede farklı rotaların keşfedilmesinde büyük rol oynar. Ziyaret etmeyi düşündüğünüz bir ülkeyi tam anlamıyla keşfetmek istiyorsanız, büyük şehirlerini ve turistik noktalarını gezmek yeterli gelmeyebilir. Bu noktada ziyaret edeceğiniz ülkenin daha lokal özellikler taşıyan ve az bilinen noktalarını gezebilirsiniz. Ancak bu noktalara her zaman toplu taşıma yoluyla ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, kiraladığınız otomobille, gizli kalmış tarihi ve doğal güzellikleri keşfedebilirsiniz.

Yurt Dışında Araç Kiralama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yurt dışında araç kiralamak ve kullanmak ilk bakışta her sürücüye rahat hissettirmeyebilir. Ancak belirli kurallar ve detaylara hakim olursanız, aracınızla birlikte seyahatinizi daha keyifli ve unutulmaz bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bu rehberde arac-kiralama.obilet.com ekibi size sunulan ipuçlarını takip ederek yurt dışında araç kiralarken dikkat etmeniz gereken ipuçlarını derledi.

Yurt Dışında Nerede Araç Kiralanır?

Yurt dışında araç kiralamaya karar verdiğinizde, aracı nerede ve nasıl kiralayacağınızı bilmemeniz doğaldır. Ancak daha önce Türkiye'de araç kiraladıysanız yurt dışında araç kiralamak da sizin için zor olmayacaktır.

Yurt dışı tatillerinin genelinde yolculuk havayolu ile başlar. Havayolu ile ulaştığınız noktada ilgili ülkenin havalimanında birçok araç kiralama şirketi bulunuyor. Bu firmalardan dilediğiniz ile anlaşarak aracınızı kiralayabilirsiniz. Ayrıca bazı firmaların online araç kiralama sayfaları bulunduğu gibi, birçok araç kiralama firmasının birlikte listelendiği online web platformları da mevcut. Bu sayfalardan seyahat edeceğiniz ülkeye gitmeden önce aracınızın rezervasyonunu yapabilirsiniz.

Bazıları için havalimanında araç kiralamak biraz daha maliyetli gelebilir. Gidilen ülke ile aradaki kur farkında ciddi fark varsa daha ekonomik kiralama noktalarını tercih etmek doğru bir fikir olabilir. Her ülkede yerel araç kiralama firmaları bulunuyor. Ancak bu firmaların güvenilirliği konusunda net bir bilgi vermek kolay değildir. Bu yüzden uluslar arası hizmet veren güvenilir araç kiralama firmalarını tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Ayrıca araç kiralama hizmetini, seyahat tarihinden önce, online olarak gerçekleştirdiğinizde daha uygun maliyetle de kiralama şansınız olabilir. Üstelik, doğru bir araştırmayla, güvenilir firmaların avantaj ve kampanyalarından da yararlanabilirsiniz.

Yurt dışında araç kiralarken firmayı arayarak veya internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz. Önceden rezervasyon yapmak, gittiğiniz ülkede araç kiralama telaşına düşmeden aracınızın hazır olmasını sağlar. Bu sebeple yurt dışına çıkmadan bir süre önce araç rezervasyon işleminizi yaptırmayı tercih edebilirsiniz.

Ayrıca bazı şirketlerde son ana kadar ücretsiz iptal hakkı bulunabiliyor. Olası bir olumsuz durumda rezervasyonunuzu iptal ederek ödediğiniz ücretide geri alabilirsiniz.

Yurt Dışında Araç Kiralayanlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Yurt dışına yapacağınız seyahat için araç kiralama hizmeti almaya karar verdikten sonra, araç kiralama konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz süreç size biraz karmaşık görünebilir. Araç kiralama esnasında ve sonrasında dikkat etmeniz birçok konu bulunuyor. Sırasıyla bu noktalara değinerek, yurt dışında araç kiralamanın püf noktalarını sizler için özetliyoruz.

Araç Kiralarken Ödemeyi Nasıl Yapabilirim?

Yurt dışında araç kiralamarken, ödeme yöntemi için kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Araç kiralama firmaları ödemeleri genellikle kredi kartı ile almayı tercih ediyor. Bu yüzden yanınızda yeterli limiti bulunan ve yurt dışı alışverişine açık bir kredi kartının bulunması gerekiyor.

Online araç kiralamada sizden rezervasyon ücreti talep ediliyor. Aracınızı teslim almaya gittiğinizde tam olarak ödemenizin eksik bölümünü de gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı firmalar ödeme yapılacak kredi kartının kişiye ait olup olmamasına dikkat etmezken bazı firmalar yalnızca aracı kiralayacak kişinin kredi kartını kabul ediyor. Bu sebeple, kredi kartınızın ödeme esnasında bir sorun çıkarmayacağından emin olmalı, mümkünse alternatif ödeme yöntemlerini de yanınızda bulundurmalısınız.

Ehliyetim Yurt Dışında Geçerli mi?

Yurt dışında araç kiralamak isteyenlerin en sık tereddüte düştüğü konuların başında ehliyet denkliği geliyor. Ehliyetim yurt dışında geçerli midir sorusunun cevabı "evet" şeklinde verilebilir.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise mevcut ehliyetinizin çipli olarak üretilen yeni ehliyet olmasıdır. Eski ehliyete sahipseniz yurt dışına çıkmadan önce ehliyetinizi yenilemeniz gerekiyor.

Aracınızı kiralarken araç kiralama firması ehliyetinizi mutlaka kontrol edecektir. Bu yüzden aracı teslim alırken ehliyetinizi yanınızda bulundurunuz.

Kiraladığım Aracın Sigortasını Nasıl Yaptırmalıyım?

Araç kaskosu yurt içi araç kiralamada olduğu gibi yurt dışı kiralamada da önemli bir rol oynuyor. Araç kaskosu otomobil kiralama sürecinde olmazsa olmazların başında geliyor. Yurt içi araç kiralamaya benzer olarak yurt dışında kiralanan araçlar da size kaskolu bir şekilde veriliyor.

Ancak kiraladığınız aracın kasko kapsamını mutlaka gözden geçiriniz. Olası aksi bir durumda kasko kapsamına alınmayan kazalarda, firma ödemeyi sizden talep edecektir.

Araçtaki Daha Önceki Hasarlar Konusunda Ne Yapmalıyım?

Araçta meydana gelebilecek olası hasarlar için de firma sizden ücret talep ediyor. Ancak, aracı kiraladığınızda, otomobil zaten hasarlı durumda olabilir. Bazı durumlarda sizden önceki kullanıcının bıraktığı hasar rapor edilmemişse hasar size yansıtılabilir.

Bu durumun önüne geçebilmek için yapmanız gereken işlem oldukça basittir. Aracı teslim almaya gittiğinizde aracın içini ve dışını detaylıca kontrol etmeli, araçta tespit ettiğiniz deformasyon ve hasarları yetkili kişiye bildirerek, kayıtlara geçirmesini sağlamalısınız. Örneğin döşemede gördüğünüz bir deformeyi mutlaka aracı kiralayan firmaya bildiriniz. Hatta aracı teslim alırken, araç yetkilisinin yanında aracın fotoğrafını ve videosunu çekmeniz de olası aksi durumlarda size yardımcı olacaktır.

Yurt Dışında Araç Kiraladıktan Sonra Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında araç kiralarken firma size dolu depoya sahip bir araç sunacaktır. Bu yüzden aracı teslim ederken deponun tam olarak dolu bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Bu yüzden aracın benzin harcamasını takip etmeniz önemlidir.

Bazı durumlarda ise araç size boş depo olarak teslim edilebilir. Bu durumda aracı geri teslim ederken deposu boş olabilir.

Yurt dışında aracınıza yakıt alma işlemi her ne kadar kolay görünse de bazen zorlayıcı olabilir. Aracınıza doğru yakıtı koydurmak için mutlaka benzinlikte çalışan birine danışmalısınız.

Ancak bazı ülkelerde benzin istasyonları self servis şekilde çalışıyor. Bu noktalardan benzin alırken aldığınız yakıt türüne mutlaka dikkat ediniz.

Kredi kartınızın yurt dışı alışverişlerine açık olduğundan emin olunuz. Ancak kartınız yurt dışına açık olsa bile istasyonlarda ödeme yapamadığınız durumlar olabiliyor. Bu yüzden yanınızda bu tür durumlar için mutlaka nakit para taşımalısınız.

Kiralık Aracın Teslim Süresini Geçirirsem Ne Olur?

Gezi planlamanızı yaparken, kiraladığınız aracın süresini de iyi hesaplamanız gerekiyor. Zamanınızı, mutlaka aracınızı teslim edeceğiniz noktayı zamanında varabileceğiniz şekilde belirleyiniz. Hatta aracı teslim etme süresini normal gezi planınızın bir gün sonrasına gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ancak aracınızı, taahhüt ettiğiniz vakitte ilgili lokasyona yetiştirememekten korkmayınız. Aracı vaktinde teslim etmediğiniz durumda sizden yalnızca, fazla süre için ek olarak ödeme talep edilir.

Yurt Dışında Araç Sürerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aracınızı kiraladıktan sonra sıra aracınızı sürmeye geliyor. Ancak farklı bir ülkenin trafiğinde araç sürmek doğal olarak ilk başta size zor gelebilir. Bu sebeple ziyaret edeceğiniz ülkedeki trafik kurallarını bilerek yolculuğunuza başlamak, aracınızı keyifle kullanabilmeniz için sizlere yardımcı olacaktır.

Her şeyden önce size ait sürücü belgesi ve pasaportunuzla birlikte araca ait ruhsat, kasko ve trafik sigortası gibi belgeleri mutlaka sürüş boyunca yanınızda bulundurun. Trafik kontrolleri esnasında veya sınır geçişlerinde bu belgeler, yetkili memurlar tarafından talep edilecektir. Bu belgeleri sağlayamamanız durumunda ceza ödeyebilir ve başka yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz.

Trafik Kuralları ve Park Kısıtlamaları Her Ülkede Aynı mı?

Trafik kuralları tüm ülkelerdeki genelgeçer kurallara sahip. Ancak her ülkenin kendine özgü trafik kuralları da olabilir.

Özellikle yayalara verilen öncelikler, bisiklet yollarına ve bunun gibi birçok kurala dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra hız limitleri, durma ve duraklama kuralları, geçiş öncelikleri gibi kuralları da bilmeli, tabelalara hakim olmalısınız. Hiçbir zaman trafiği tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamalısınız.

Bununla birlikte, yalnızca seyir esnasında değil aracınızı park ederken de bazı kurallara uymanız gerekir. Yurt dışında aracınızı park ettiğiniz noktadaki tabelalara dikkat etmeli, peşin ödeme yapmanız gerekiyorsa yapmalı ve park yasağı olan yerlere aracınızı bırakmaktan kaçınmalısınız. Bütün bu durumlarda trafik cezası ödeyeceğinizi unutmamalısınız.

Direksiyonun Konumu ve Trafiğin Akış Yönüne Dikkat Etmek

Trafik kurallarıyla birlikte, gittiğiniz ülkedeki araçların direksiyon yeri de önemlidir. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde otomobil direksiyonları solda bulunuyor.

Ancak Birleşik Krallık başta olmak üzere İrlanda, Malya, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve K.K.T.C. gibi bazı ülkelerde direksiyon, aracın sağ tarafında yer alıyor. Bu duruma bağlı olarak, Türkiye'de bizim de alışkın olduğumuz üzere trafik sağdan akarken; direksiyonun sağ tarafta yer aldığı ülkelerde trafik soldan akar. İlk başta bu durum göz korkutucu olsa da bu duruma kolaylıkla alışabilir ve kiraladığınız aracı kolaylıkla sürebilirsiniz. Ancak bu tarz ülkelerde, ekstra dikkatli olmakta ve kontrollü bir hızla seyahat etmekte fayda var.

Siz de araç kiralama esnasında ve araç kiraladıktan sonra bu ipuçlarını eksiksiz bir biçimde uygulayarak, yurt dışında aracınızı kolaylıkla kiralayabilir, seyahat rotanızda keşfedilmedik nokta bırakmayabilirsiniz. Araç kiralayarak, bir yerden başka bir yere gitme hususunda zamana bağımlı kalmaz, dilediğiniz zaman dilediğiniz yere kendi aracınızla yolculuk yapabilir ve unutulmaz tatil anıları biriktirebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller!