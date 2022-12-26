Yurt dışı iPhone fiyatları! En ucuz nerede?
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Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? Bu yazımızda sizlerle dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modellerini paylaşıyoruz.
Teknoloji firmaları marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok nedenden dolayı ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu da yurt dışından getirilen cihazlara olan talebin artmasına neden oldu. Peki en ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? İşte Yurt dışı iPhone fiyatları…
Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı ülkeler
Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Apple'ın en güncel akıllı telefon modelleri olan iPhone 14 serisinin 128 GB depolamaya sahip modellerini paylaşıyoruz.
Yurt dışı iPhone 14 serisi fiyatı
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Ülkeler
iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro MaxAmerika Birleşik Devletleri 15,474.13 TL 17,340.73 TL 18,647.35 TL 20,513.95 TLKanada 15,843.23 TL 18,005.63 TL 20,168.04 TL 22,330.44 TLÇin 16,057.79 TL 18,734.54 TL 21,411.28 TL 24,088.03 TLHong Kong 16,502.35 TL 18,415.94 TL 20,568.73 TL 22,482.32 TLJaponya 16,855.62 TL 18,966.09 TL 21,076.56 TL 23,187.03 TLTayvan 16,949.33 TL 19,379.35 TL 21,201.85 TL 23,631.87 TLBirleşik Arap Emirlikleri 17,274.04 TL 19,306.88 TL 21,847.93 TL 23,880.77 TLAvustralya 17,559.50 TL 19,818.76 TL 21,952.51 TL 23,835.23 TLTayland 17,667.14 TL 20,352.11 TL 22,500.09 TL 24,111.08 TLMalezya 17,712.57 TL 19,821.72 TL 22,352.69 TL 24,461.83 TLSingapur 17,938.26 TL 20,700.12 TL 22,771.51 TL 24,842.90 TLHindistan 18,026.64 TL 20,282.79 TL 29,307.39 TL 31,563.54 TLGüney Kore 18,298.75 TL 19,762.65 TL 22,690.45 TL 25,618.25 TLİsviçre 18,582.21 TL 20,982.50 TL 26,665.92 TL 25,983.09 TLYeni Zelanda 18,761.80 TL 21,108.49 TL 23,455.18 TL 25,801.87 TLBirleşik Krallık 19,117.50 TL 21,369.27 TL 24,746.92 TL 26,998.68 TLFilipinler 19,255.27 TL 21,620.37 TL 23,985.46 TL 26,350.56 TLLüksemburg 19,553.49 TL 22,431.78 TL 25,501.97 TL 28,380.06 TLAlmanya 19,824.96 TL 22,801.68 TL 25,778.40 TL 28,755.13 TLAvusturya 19,824.96 TL 22,801.68 TL 25.778,40 TL 28,755.13 TLİspanya 20,023.41 TL 23,000.13 TL 26,175.30 TL 29,152.02 TLBelçika 20,221.86 TL 23,198.58 TL 26,373.75 TL 29,350.47 TLFransa 20,221.86 TL 23,198.58 TL 26,373.75 TL 29,350.47 TLHollanda 20,221.86 TL 23,198.58 TL 26,373.75 TL 29,350.47 TLMeksika 20,243.96 TL 23,136.09 TL 25,064.18 TL 27,956.31 TLİtalya 20,420.31 TL 23,397.03 TL 26,572.20 TL 29,548.92 TLİrlanda 20,420.31 TL 23,397.03 TL 26,572.20 TL 29,548.92 TLPortekiz 20,618.75 TL 23,595.48 TL 26,770.64 TL 29,747.37 TLFinlandiya 20,618.75 TL 23,595.48 TL 26,770.64 TL 29,747.37 TLNorveç 20, 808.02 TL 23,648.05 TL 26,488.09 TL 29,328.13 TLİsveç 21,330.96 TL 23,998.44 TL 26,488.09 TL 29,333.40 TLÇekya 21,698.94 TL 24,565.92 TL 27,432.90 TL 30,299.88 TLDanimarka 22,144.13 TL 24,812.42 TL 28,014.37 TL 30,682.66 TLPolonya 22,221.19 TL 25,213.08 TL 27,777.56 TL 30,769.45 TLMacaristan 22,317.70 TL 24,797.50 TL 28,269.22 TL 31,244.98 TLBrezilya 27,477.60 TL 31,093.55 TL 34,347.90 TL 37,963.85 TLTürkiye 30,999.00 TL 34,999.00 TL 39,999.00 TL 43,999.00 TL
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!