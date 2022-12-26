Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurt dışı iPhone fiyatları! En ucuz nerede?

Teknoloji Haberleri

Yurt dışı iPhone fiyatları! En ucuz nerede?

Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? Bu yazımızda sizlerle dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modellerini paylaşıyoruz.

Teknoloji firmaları marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok nedenden dolayı ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu da yurt dışından getirilen cihazlara olan talebin artmasına neden oldu. Peki en ucuz iPhone hangi ülkede satılıyor? İşte Yurt dışı iPhone fiyatları…

Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? En ucuz ve pahalı ülkeler

Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Apple'ın en güncel akıllı telefon modelleri olan iPhone 14 serisinin 128 GB depolamaya sahip modellerini paylaşıyoruz.

Yurt dışı iPhone 14 serisi fiyatı

ÜlkelerAmerika Birleşik Devletleri
iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max
15,474.13 TL17,340.73 TL18,647.35 TL20,513.95 TLKanada15,843.23 TL18,005.63 TL20,168.04 TL22,330.44 TLÇin16,057.79 TL18,734.54 TL21,411.28 TL24,088.03 TLHong Kong16,502.35 TL18,415.94 TL20,568.73 TL22,482.32 TLJaponya16,855.62 TL18,966.09 TL21,076.56 TL23,187.03 TLTayvan16,949.33 TL19,379.35 TL21,201.85 TL23,631.87 TLBirleşik Arap Emirlikleri17,274.04 TL19,306.88 TL21,847.93 TL23,880.77 TLAvustralya17,559.50 TL19,818.76 TL21,952.51 TL23,835.23 TLTayland17,667.14 TL20,352.11 TL22,500.09 TL24,111.08 TLMalezya17,712.57 TL19,821.72 TL22,352.69 TL24,461.83 TLSingapur17,938.26 TL20,700.12 TL22,771.51 TL24,842.90 TLHindistan18,026.64 TL20,282.79 TL29,307.39 TL31,563.54 TLGüney Kore18,298.75 TL19,762.65 TL22,690.45 TL25,618.25 TLİsviçre18,582.21 TL20,982.50 TL26,665.92 TL25,983.09 TLYeni Zelanda18,761.80 TL21,108.49 TL23,455.18 TL25,801.87 TLBirleşik Krallık19,117.50 TL21,369.27 TL24,746.92 TL26,998.68 TLFilipinler19,255.27 TL21,620.37 TL23,985.46 TL26,350.56 TLLüksemburg19,553.49 TL22,431.78 TL25,501.97 TL28,380.06 TLAlmanya19,824.96 TL22,801.68 TL25,778.40 TL28,755.13 TLAvusturya19,824.96 TL22,801.68 TL25.778,40 TL28,755.13 TLİspanya20,023.41 TL23,000.13 TL26,175.30 TL29,152.02 TLBelçika20,221.86 TL23,198.58 TL26,373.75 TL29,350.47 TLFransa20,221.86 TL23,198.58 TL26,373.75 TL29,350.47 TLHollanda20,221.86 TL23,198.58 TL26,373.75 TL29,350.47 TLMeksika20,243.96 TL23,136.09 TL25,064.18 TL27,956.31 TLİtalya20,420.31 TL23,397.03 TL26,572.20 TL29,548.92 TLİrlanda20,420.31 TL23,397.03 TL26,572.20 TL29,548.92 TLPortekiz20,618.75 TL23,595.48 TL26,770.64 TL29,747.37 TLFinlandiya20,618.75 TL23,595.48 TL26,770.64 TL29,747.37 TLNorveç20, 808.02 TL23,648.05 TL26,488.09 TL29,328.13 TLİsveç21,330.96 TL23,998.44 TL26,488.09 TL29,333.40 TLÇekya21,698.94 TL24,565.92 TL27,432.90 TL30,299.88 TLDanimarka22,144.13 TL24,812.42 TL28,014.37 TL30,682.66 TLPolonya22,221.19 TL25,213.08 TL27,777.56 TL30,769.45 TLMacaristan22,317.70 TL24,797.50 TL28,269.22 TL31,244.98 TLBrezilya27,477.60 TL31,093.55 TL34,347.90 TL37,963.85 TLTürkiye30,999.00 TL34,999.00 TL39,999.00 TL43,999.00 TL

IMEI kayıt ücretine büyük zam geliyor! İşte yeni ücret

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title