Yurt dışı iPhone fiyatları! Dünyanın en pahalı iPhone'u nerede?

Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar? Bu yazımızda sizlerle dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modellerini paylaşıyoruz.

Teknoloji firmaları ürünlerini her ülkede farklı fiyatlandırmalar ile satışa sunuluyor. Bu değişikliğe o ülkedeki marka bilinirliğinden sosyoekonomik yapıya ve vergilere kadar birçok etken neden oluyor. Ülkemizde ise son yıllarda dolar kurunun ve enflasyonun yüksek olması sebebiyle üreticiler kar marjlarını düşürse bile teknolojik ürünler bir hayli pahalandı. Bu yazımızda yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar sorusunu yanıtlıyoruz. İşte dünyanın en ucuz ve pahalı iPhone modelleri…

Dünyanın en pahalı iPhone'u! Yurt dışı iPhone fiyatları ne kadar?

Apple tarafından belirlenen yurt dışı iPhone fiyatları bazı ülkelerde aynı bazılarında ise arasında bir uçurum olacak kadar farklı olabiliyor. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için dün akşam saatlerinde tanıtılan iPhone 14 serisinin baz modeli olan 128 GB depolamaya sahip versiyonlarını listemize dahil ettik.

Geçtiğimiz yıl iPhone 13 serisi tanıtıldıktan sonra da benzer bir liste oluşturduk. Burada en ucuz iPhone modellerinin ABD ve Japonya'da, en pahalılarının ise Brezilya'da satıldığını gördük. Fakat bu yıl itibariyle listenin sonundaki isim değişti. Artık dünyanın en pahalı iPhone modelleri Türkiye'de satılıyor. İşte tüm liste….

iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu!

En ucuz ve en pahalı iPhone 14 serisi hangi ülkede satılıyor?

Yurt dışı iPhone 14 fiyatı