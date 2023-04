Türkiye'de üretilen YUI S7 Plus otomatik çöz hazneli vakum ve mop robot süpürge incelemesi ile karşınızdayız.

Türkiye'de üretilen YUI S7 Plus otomatik çöz hazneli vakum ve mop robot süpürge incelemesi performans noktasında oldukça iyi bir ürün. YUI S7 Plus özellikleri ve performansı nasıl? YUI S7 Plus robot süpürge inceleme sizlerle.

YUI S7 Plus robot süpürge inceleme!

YUI S7 Plus satın almak için;

Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayın

Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayın

YUI web sitesi ile satın almak için buraya tıklayın

YUI S7 Plus'ı rakiplerinden ayıran en önemli özellikleri, mop aparatı takılı iken silme işlemi esnasında, özel sensörleri sayesinde halıya çıkmıyor. Benzer markalarda halıya çıkınca mopunu kaldırma gibi bazı özellikler olsa da halının özellikle kalın tüylü olması durumunda yukarıya kaldırmak yeterli olmayabiliyor.

Haritalandırma; Son teknoloji sensörler ile donatılmış olup, 4 farklı harita kaydedebilme özelliği bulunuyor. Diyelim ki eviniz 4 katlı veya yazın yazlığınıza götürmek istediniz, mevcut yaşadığınız alanın haritasını silmenize gerek yok, yeni bir harita oluşturabilirsiniz. Harita üzerinden oda bölümlendirme ve isimlendirme yapılabiliyor.

Harita üzerinden oda temizliği yapmak istediğinizde tek odayı arka-arkaya 3 kere çapraz şeklinde temizleme özelliği mevcut. Hiçbir markada halı haritada ayrıca gösterilmezken, YUI S7 Plus modelinde bu özelliği sayesinde mop aparatı takılı iken yeni bir harita oluşturulması durumunda halınızında konumu tam olarak haritada görünüyor.

Ayrıca bulunduğu alana göre otomatik vakum gücünü ayarlama ile parke veya mermerlerden halıya geçtiğinde vakum gücünü otomatik ayarlama ayarı bulunuyor. 5.200 mAh batarya ile yaklaşık olarak 220 dk kadar çalışma süresi ile tam dolu bir batarya ile temizlik bölünmeden çok büyük evleri bile rahatlıkla temizleyebilir.