Yozgatlı Öğrencilerden Akıllı Trafik Işığı Projesi ile Üçüncülük

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencilerince geliştirilen ve TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'nda üçüncülük elde eden "Akıllı Trafik Işığı Sesli Uyarı Sistemi" ile kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

Yunus Emre Ortaokulu matematik öğretmeni Aylin Dağ danışmanlığında 7. sınıf öğrencileri Vahide Erva Akbaş, Asım Cihan ve 6. sınıf öğrencisi Yiğit Buğra Erdugan tarafından "Akıllı Trafik Işığı Sesli Uyarı Sistemi" isimli proje hazırlandı.

Uygulama kapsamında trafik ışıklarına entegre edilen kısa menzilli radyo frekanslı vericiler, ışığın kırmızıya dönmesiyle araçtaki alıcı modüle sinyal göndererek sürücüyü uyarıyor. Böylelikle kırmızı ışık ihlali ve olası trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Okul Müdürü Raci Ateş, AA muhabirine, öğrencilerinin elde ettiği başarıyla mutlu olduklarını belirterek, okuldaki öğrencilerin çoğunluğunun taşımalı eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilere her zaman destek olduklarını vurgulayan Ateş, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız. Bu tür projelere gerekli destekleri veriyoruz. İnşallah daha iyilerini, daha güzellerini yapmaya çalışacağız." dedi.

Projeyle öğrencilerin öz güvenleri ve inançları arttı

Proje danışmanı matematik öğretmeni Aylin Dağ da fikrin, robotik kodlama dersinde trafik kazalarından bahsederken yapılan bir beyin fırtınası sırasında Yiğit Buğra'dan çıktığını anlattı.

Öğrencilerinin bir yıl boyunca proje üzerinde çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarına dikkati çeken Dağ, "Proje sayesinde öğrencilerimizin öz güvenlerinin geliştiğini, akıllarına gelen bir fikrin sadece fikir aşamasında kalmayacağını, bunu gerçekleştirebileceklerine olan inançlarının arttığını gördük. Yerli ve milli imkanlarla büyük gayretler sonucunda böyle bir projeye katkı sunmak bize de ayrıca gurur verdi." diye konuştu.

Dağ, projeyle kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaları önlemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, sistemin kavşağa yaklaşan sürücüleri kırmızı ışığa göre uyaran ve trafikteki dalgınlıkla ihlalleri engellemeyi amaçlayan proaktif bir sinyal mekanizması olduğunu kaydetti.

Projede radyo frekansı haberleşme sistemi kullanıldığını anlatan Dağ, "Sistem mevcut altyapıya entegre edilebiliyor. Ek bir maliyet gerektirmiyor ve hızlı şekilde uygulanabiliyor. İstenilen her araca kolayca takılabiliyor. Bu yönüyle hızla yaygınlaşacağını ve kullanımının artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Başarımı aileme armağan ediyorum"

Öğrencilerden Yiğit Buğra Erdugan ise Sorgun'a bağlı Sarıhamzalı köyünde yaşadığını ve okula köyden gidip geldiğini belirtti.

Proje aşamasında prototip kurma ve test etme görevini üstlendiğini aktaran Erdugan, "Köyden gidip gelmek zor olsa da sonunda başardık. Bu süreçte ailem bana çok destek oldu. Özellikle de babam. Projede başarılı olduğum için çok mutluyum, bu başarımı aileme armağan ediyorum." dedi.

Vahide Erva Akbaş ise projenin kod kısmında çalıştığını ve takım kaptanı olarak ekibi yönettiğini ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları proje sürecinde kodlama aşamasında çok zorlandıklarını anlatan Akbaş, ailesinin kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti.