YouTuber, Oppenheimer'ın efektlerini evde yaptı: Gerçek patlamaya gerek yokmuş

Bir YouTuber, Oppenheimer'ın CGI'sız çekilen nükleer patlama sahnesini evindeki nesnelerle yeniden çekti. Hem de birebir aynısını...

Oppenheimer vs. Barbie furyası geldi geçti, herkesin gündemine başka şeyler oturdu. Ancak filmler hakkında birçok içerik üretilmeye devam ediliyor. Bunlardan en ilginci, Oppenheimer'ın meşhur nükleer patlama sahnesini evde hiç beklenmedik nesnelerle neredeyse birebir yapan YouTuber'ın içeriği oldu.

Oppenheimer'ın nükleer patlama efektlerini evindeki eşyalarla yapan YouTuber

Oppenheimer'ın çekim sürecinde İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın verdiği demeçle filmdeki nükleer patlama sahnesinde CGI, yani efekt kullanılmadığı öğrenilmişti. Nolan'ın her şeyin otantik olmasını isteme takıntısı sonucunda çekilen bu sahne insanları acayip heyecanlandırmıştı.

YouTuber William H Baker, Oppenheimer'ın çok tartışılan nükleer patlama efektlerini etkileyici bir doğrulukla yeniden yapmayı başardı. Baker, Nolan'ın filmin kimyasal reaksiyonlarını ve patlama efekti görsellerini nasıl yarattığına dair ipuçları bulmak için fragmanı dikkatle taradı.

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Daha sonra çekimleri taklit etmek için ışık, su, uzun pozlama fotoğrafçılığı, kimyasal karışımlar ve bir fanus kullandı. İyi bir araştırma, kendini adama, iyi bir işçilik ve evdeki eşyalar ile birlikte Baker, Oppenheimer'ın görsel açıdan en görkemli sahnesini neredeyse birebir yeniden yaratmış oldu.

Filmin dünyayı değiştiren üzücü bir anı görkemli bir şekilde sinemaseverlere gösterdi. Ancak Baker'ın çabalarından anlaşıldığı kadarıyla bu görkemi elde etmek için gerçekten bir nükleer bomba patlatmaya gerek yokmuş. Aynı şekilde sinemaseverler bu sahneden de etkilenebilirdi.

Ancak dediğimiz gibi, Christopher Nolan CGI kullanma fobisi olan bir yönetmen ve sahnelerinin olabildiğince otantik olmasını istiyor. Bu da saygı duyulabilir bir çaba. Bu arada Oppenheimer'ın bütçesinin 100 milyon dolar (2.705.160.000 Türk Lirası) olduğunu da belirtelim.

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Baker'ın efektleri hem yöntem hem de çekimler açısından Nolan'ınkilere inanılmaz derecede benzediğinden, yaratıcı ekipler zaman ve çaba harcamaya istekliyse pratik efektlerle inanılmaz şeyler başarılabileceği bu videoyla kanıtlanmış oldu.

Dilerseniz YouTube videosunun tamamını yukarıdan izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.