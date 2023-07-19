YouTube Yeni Video Hızlandırma Özelliği İle Kullanıcı Deneyimini Artırıyor

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, kullanıcıların deneyimini artırmak için yeni bir özellik olan video hızlandırma özelliğini kullanıcılarına sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, videoların giriş kısımlarını atlayarak direkt olarak istedikleri bölüme geçebilecekler. Mobil ve tablet kullanıcıları için özellikle pratik olan bu özellik, videoları x2 hızında izlemeyi mümkün kılıyor.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube yeni bir özellik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Özellikle gün içerisinde birçok video izleyen ve videoların klasikleşen giriş kısımlarını atlayıp direkt sadede gelen kullanıcıları ilgilendiren bu özellik sayesinde kullanıcıların YouTube deneyimi daha da artacak. İşte YouTube yeni video hızlandırma özelliği ve detayları…

Video hızlandırma özelliği geliştiriliyor!

Hepimiz bir ürün satın almadan önce YouTube'da almak istediğimiz ürünü aratıp inceleme videolarını izlemişizdir. Özellikle de teknolojik bir ürün alan herkes ShiftDelete.Net YouTube kanalına bir göz atmıştır. Ancak ürünle alakalı tam kapsamlı bilgi sahibi olmak için o kadar çok video izliyoruz ki… Bu sebeple de hızlıca videoların inceleme bölümlerine geçmek istiyoruz.

Hatta bazı inceleme videoları o kadar uzun oluyor ki bazen sizin önemsemediğiniz detaylar o videoların bazı anlarında ana kahraman oluyor. Bu tarz kısımları geçmekle uğraşırken diğer detayları da atlıyoruz. Ancak YouTube özellikle mobil ve tabletten izleyen kullanıcılar için bu soruna çok güzel bir çözüm buldu.

iPhone 14 vs iPhone 15: Beklemeye değer mi?

Artık video hızlandırma özelliği direkt olarak parmaklarınızın ucunda olacak. Normalde videoları hızlandırmak için YouTube videosunun sağ alt tarafında pencere ikonu kenarında olan ayarlar sekmesinden hızı ayarlıyorduk. Daha sonra çalma hızını 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 1.75 ve 2 olarak seçiyorduk. Yani istersek hızlandırıyor istersek de videoyu yavaşlatıyorduk. Ancak bu işlem hem pratik değil hem de videonun sıkıcı kısımlarını geçmemizi çokta yardımcı olmuyordu.

Tüm mobil YouTube kullanıcıları bilir videoların sağına veya soluna iki kere tıkladığınız video 10 saniye geri veya ileri alınır. Buna benzer bir kombinasyon da hızlandırma için geliyor. Artık YouTube mobil veya tablet uygulamasında videonun üzerine uzun bastığınızda video x2 hızında ilerlemeye başlıyor. Sizde böylece önemli yerleri kaçırmadan videolarda gereksiz gördüğünüz yerleri geçmiş olacaksınız.

Peki siz YouTube mobil uygulamasına gelecek olan "hızlandırma özelliği" hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…