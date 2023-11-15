YouTube, Yapay Zeka Odaklı Önlemler Alacak

Google, YouTube'da yapay zeka odaklı önlemler alacağını duyurdu. Yapay zeka etiketi olmayan videoların para kazanma özelliği kaldırılabilir. YouTube, yapay zeka tarafından üretilen videoların etiketlenmesini zorunlu hale getirecek. Etiketli olmayan videoların yayından kaldırılması veya para kazanma özelliğinin kaldırılması gibi yaptırımlar uygulanacak.

Yapay zeka temelli teknolojik gelişmeler her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Bu sırada ise bazı teknoloji şirketleri ve platformlar yapay zeka teknolojisine karşı önlemler de alıyor. Bunlardan biri de YouTube oldu. Haberlere göre Google, YouTube 'da yapay zeka odaklı önlemler alacağını söyledi.

Yapay zeka etiketi olmayan video sahiplerinin para kazanması kaldırılabilir!

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışmalar yapan YouTube, denetimi de elden bırakmıyor. Platform resmi blog sayfasında yaptığı açıklamada da bunu doğruladı. Google tarafından yapılan açıklamada bu denetimi gerçekleştireceğini belirtti.

Açıklamaya göre yapay zeka tarafından üretilip YouTube'a yüklenen videolar artık bir etikete sahip olacak. Kullanıcılar da bu etiketi görerek videonun yapay zeka tarafından üretildiğini anlamış olacak. Ayrıca üreticiler bu videolar için etiket koymak zorunda olacak.

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Şirket, etiketli olmayan videoları paylaşan üreticiler için de bazı yaptırımlar olacağını belirtti. Bu yaptırımlar, videonun yayından kaldırılması veya üreticinin para kazanma özelliğinin kaldırılması gibi cezalar olacak. Bu da caydırıcı olması bakımından etkileyecek.

Google, bu yeni sistemle birlikte kendilerine ait olduklarını öne sürdükleri videonun YouTube'dan kaldırılması için başvuru yapacak. Yetkililer ise bu talebi inceleyecek ve paylaşımın kaldırılmasına yönelik olarak karar alabilecek.

Öte yandan bu noktada dikkat çeken sonra son zamanlarda da popüler olan bir şarkıcının sesini kullanarak ona başka bir şarkı söyletmek. Buna örnek olarak Mustafa Kemal Atatürk'e yapay zeka teknolojisiyle söyletilen şarkıları vermek mümkün. Bu noktada da platformun nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Tüm bunların yanı sıra YouTube'un bir videonun yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğini nasıl anlayacağı da merak konusu. Ayrıca hangi duruma göre cezalandırma yapacağı da belli değil. Tüm bu detayların da ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması bekleniyor.

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