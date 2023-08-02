YouTube, platformuna yapay zeka entegrasyonu eklemeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre şirket, yapay zeka desteğiyle videoların kısa özetini hazırlamak istiyor. Bu sayede kullanıcılar videoyu izlemeden önce fikir sahibi olacak ve isterlerse tam halini izleyecek.

Youtube, platformuna yapay zeka entegrasyonu eklemeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre şirket, yapay zeka desteğiyle videoların kısa özetini hazırlamak istiyor. Bu sayede kullanıcılar videoyu izlemeden önce fikir sahibi olacak ve isterlerse tam halini izleyecek.

Youtube, yapay zeka ile videoları özetleyecek

Youtube tarafından paylaşılan yeni bir destek sayfasında, yapay zeka tarafından oluşturulan video özetlerini test edildiği ifade edildi. İlk aşamada İngilizce altyazılardan beslenecek bu özellik, videoya dair kısa bir bakış sunacak.

Youtube'un açıklamasına göre birincil amaç, kullanıcıların hangi videoyu izleyip izlemeyeceğine yönelik daha doğru karar vermesi. Yani kullanıcılar, videoya tıklamadan önce ilgi alanlarıyla alakalı olup olmadığını görebilecek. Özetler, hem video sayfalarında hem de arama sonuçlarında görünecek.

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Video özetlerinin ne kadar detaylı olacağı belirsiz, ancak videonun uzunluğuna bağlı olarak birkaç cümleden oluşacağı düşünülüyor. Bundan dolayı Youtube, yapay zeka tarafından yazılan metinlerin videodaki ifadelerin tam halini yansıtmayabileceğini vurguladı.

Testler şu ana kadar İngilizce videolar ile sınırlı tutuluyor. Ayrıca özellik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. YouTube'un video özetlerinin nasıl görüneceğine dair ekran görüntüleri paylaşmadığını belirtmek gerekiyor.

Kullanıcıların video özetlerini yararlı bulup bulmayacakları, ayrıca video sahiplerinin ise bu açıklamaları beğenip beğenmeyeceği şu anda belirsiz. Ancak YouTube'un platforma yapay zeka desteği getirmek için aktif şekilde çalıştığını biliyoruz.

Örneğin bir süre önce YouTube'un eğitim videolarına yapay zeka ile soru ekleyeceğini bildirdik. Bu özellik, ders içeriklerinin daha interaktif olmasını sağlayacak.