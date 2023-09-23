Dijital içerik platformları arasında belki de en popüleri olan Youtube, son yıllarda adeta bir sektör haline geldi. Dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcı, farklı dillerdeki içerikleri izleme imkanı buluyor. Google, yeni özelliğiyle kullanıcılarının deneyimini arttırmayı hedefliyor.

Youtube yapay zeka destekli dublaj özelliğini duyurdu

Youtube, Made on YouTube etkinliğinde yapay zeka destekli yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte daha önce de açıklanan bir özellik resmen onaylandı. YouTube, yapay zeka teknolojisini kullanarak videolara dublaj eklemeye hazırlanıyor.

Google, geçtiğimiz Haziran ayında Area 120 inkübatöründen yapay destekli bir dublaj hizmeti Aloud'u kullanmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Aloud, içerik oluşturucuların videolarını kolayca ve uygun maliyetle birden fazla dile kopyalamasına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Sevindirici haber ise teknoloji devi, bu özellik için ekstra bir ücret talep etmeyecek.

Mutlu musun, hüzünlü mü? YouTube Music, yeni ruh hali modlarını sundu!

YouTube'dan yapılan açıklama ise şu şekilde;

YouTube dünya çapındaki izleyicilere ulaşıyor, bu nedenle içerik oluşturucuların içeriklerini dünyanın her yerindeki izleyicilere açmasına yardımcı olacak yapay zeka destekli bir dublaj aracı sunuyoruz.

Öte yandan etkinlikte iki tane daha yapay zeka ürünü tanıtıldı. Google, YouTube Create uygulaması ile video düzenleme ve prodüksiyon sürecini basite indirgemeyi amaçlıyor. Uygulama, otomatik altyazılar, seslendirme işlevi, telif hakkı olmayan müziklerin bulunduğu bir kütüphane, bir dizi efekt ve geçiş, ve elbette bir video düzenleyici bulunuyor.