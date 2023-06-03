Youtube, yanlış bilgilendirme içeren videoları seçim döneminde kaldırmayacak

Youtube, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde yanlış bilgilendirme içeren videoları kaldırmıştı ancak bundan böyle her türlü siyasi fikrin açıkça tartışılması için kaldırmayacaklarını açıkladı. Şiddet veya gerçek dünyaya zarar verme riski olmayan içeriklerin kaldırılmasının istenmeyen bir etkiye sahip olabileceğini belirten Youtube, asılsız iddiaları öne süren içeriği kaldırmayı durduracağını duyurdu.