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YouTube, videoların önemli bölümlerini gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor

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Youtube, izleyicilerin uzun içerikleri taramak zorunda kalmayacağı bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin sunacağı yenilik sayesinde videoların önemli bölümleri zaman çizelgesinde gösterilecek. "Önemli Anlar" adlı bu özellik ile her videodaki sadece önemli kısımlara atlayabileceksiniz.

Youtube Önemli Anlar ile videolar otomatik taranacak

Önemli Anlar özelliği, izleme oranı ve etkileşim gibi verilere dayalı olarak videolarda öne çıkan bölümleri otomatik olarak belirlemeyi hedefliyor. Bu anları belirledikten sonra, video içerisinde hangi bölümde gerçekleştiğini göstermek için zaman çizelgesine noktalar yerleştirecek.

We know viewers love to watch YouTube in the living room, and we're continuing to innovate to make the experience on TV even better. Now you can easily access auto generated key moments from any video. Check it out the next time you watch YouTube on your TV… pic.twitter.com/qRTHw695aX

— Neal Mohan (@nealmohan) April 2, 2024

Önemli Anlar özelliği, ilk aşamada akıllı TV uygulamasında ve web sitesinde sunulmaya başlanmış durumda. Bu özelliğe sahip bir videoyu izlerken, her önemli an için küçük resimlerden oluşan bir tablo göreceksiniz. Önemli noktalar arasında anında geçiş yapmak için bu küçük resimlere dokunabilirsiniz.

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YouTube, Önemli Anlar ile amacının, izleyicilerin videoların en ilginç bölümlerine ulaşmasını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Akıllı TV'de sunulmasının sebebi ise videoda gezmenin zor olmasından kaynaklanıyor. Uzaktan kumandayla videonun belirli bölümlerini taramak yorucu olabilir.

YouTube halihazırda videolarda "Bölümler" şeklinde bir özelliğe sahip. Bu, video sahiplerinin içeriklerini manuel olarak bölümlere ayırmalarına ve videoyu daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor. Önemli Anlar ise bunu otomatik yapmayı planlıyor.

YouTube, bu özelliğe hem TV hem de masaüstü sürümünden erişilebileceğini söyledi. Mobil platformlara ne zaman geleceği ise belirsiz.

Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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