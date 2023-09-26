YouTube, varlığını bile bilmediğiniz abonelik seçeneğini kaldırıyor

Youtube Premium hayatımıza girdi gireli sanki standart olmuş gibi. Reklamsız videolar, arka planda oynatma ve video indirebilme olanaklarına hepimiz çok alıştık. Bu Premium'un hiçbirinizin bilmediği bir de Lite sürümü mevcuttu. Youtube, ani bir kararla bu abonelik katmanını kaldırmaya karar verdi.

Youtube Premium Lite, sadece reklamsız video olanağı sunuyordu ve normal üyeliğin yarı fiyatıydı

Youtube Premium, Youtube'a reklamsız erişim sağlamanın tek yolu değildi. Şirket bazı ülkelerde daha ucuz bir seçenek de sunuyordu. Şimdi, Youtube'un bu daha ucuz katmanı kapatacağı ortaya çıktı.

Youtube kısa süre önce müşterilerine bir e-posta göndererek YouTube Premium Lite olarak adlandırılan seçeneği kapattıklarını doğruladı.

Sırada Türkiye var: YT Premium fiyatı zamlandı!

E-postanın bir bölümünde "25 Ekim 2023'ten sonra Premium Lite sürümünüzü artık sunmayacağımızı size bildirmek için yazıyoruz" ifadesi yer alıyor. Şirket ayrıca kullanıcılara geri bildirimlere dayanarak Premium Lite'ın farklı sürümleri üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

YouTube'un Premium Lite abonelik katmanı ilk olarak 2021 yılında çeşitli Avrupa ülkelerinde denenmiş ve standart Premium'un aylık 11,99 euroluk ücretine karşılık aylık 6,99 euroya mal olmuştu. Ülkemizde kullanıma girmemişti.

Bu abonelik katmanı, reklamsız oynatma sağlıyordu ancak arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music aboneliği gibi diğer Premium avantajlarından yoksundu.

Her iki durumda da YT Premium'un Avrupa ve ABD gibi ülkelerde oldukça pahalıya mal olması nedeniyle Google'ın gelecekte daha ucuz bir plan sunacağı düşünülüyor.

YT Premium yeni özellikler sunmaya başladı!

Aslına bakarsanız YouTube Premium Lite, özellikle ülkemizde çok fazla rağbet görebilecek bir sistemdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.