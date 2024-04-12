YouTube'un yeni tasarımı ortaya çıktı

Youtube, yıllar içerisinde Shorts gibi farklı özellikler aldı. Ancak platformun arayüzü, ufak çaplı yenilemeler dışında büyük bir değişim görmedi. Youtube'un video ekranında yeni bir tasarıma geçiş yapabileceği belirtildi. Ekranın tamamı video olacakken, açıklama ve önerilen videolar ile yer değiştirecek.

Yeni YouTube tasarımı nasıl olacak?

Testi deneyimleyen kullanıcılara göre YouTube, masaüstü sitesinde video izleme arayüzünü değiştirecek. Platfrom, video açıklamasını ve başlığını oynatıcı alanından çıkaracak. Yenilenen tasarımla birlikte bu bölümler kenar çubuğu paneline taşınacak.

Yıllardır videonun alt kısmında görünen açıklama, artık "Yorumlar" gibi diğer ayrıntılarla birlikte ekranın sağ tarafında yer alacak. Öte yandan öneriler videolar ise eskiden açıklamanın olduğu bölgeye yerleştirilmiş durumda.

132123132

Sosyal medyadaki kullanıcılardan gelen ilk yorumlar, değişikliklerin büyük ölçüde olumsuz olduğu yönünde. Birçok kişi, yeniden tasarımın videonun içeriğini takip etmeyi zorlaştırdığını söyledi. Video ile önerilen videolar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını savunuyor.

Yeni tasarımla birlikte tüm videoların iç içe geçtiği belirtildi. Yenilenen tasarım ayrıca YouTube'un izleme deneyimini kesintiye uğratmamak için önerileri liste şeklinde sunduğu eski arayüzü de rafa kaldırıyor.

Bu arayüzün şimdilik sadece masaüstü sürümünde test edildiğini belirtmek gerekiyor. Bu kapsamda şirket, küresel olarak YouTube web sitesinin önemli bir bölümünde test edildiğini doğruladı. Kullanıcıların olumsuz yorumlarının ardından eski tasarıma devam edilmesi mümkün duruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.